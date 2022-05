Attacco all’Italia da hacker russi: colpiti Senato e Difesa. Crescono i segnali di cyberwar globale

Il 30 marzo scorso, infine, il Threat analysis group di Google ha confermato che un gruppo di hacker con sede in Russia, noto come Coldriver o Callisto, avrebbe tentato di penetrare le reti informatiche della Nato e delle forze armate di alcuni Paesi dell’Europa orientale.

Tutte queste evidenze, tuttavia, si riferiscono finora a gruppi di hacker non al comando del governo di Mosca, che agiscono da sé senza essere inseriti in una vera strategia di guerra.

La strategia russa

A fine marzo scorso Jeremy Fleming, capo del Gchq (Government communications headquarters), la struttura britannica specializzata in signal intelligence, ha affermato che, sebbene vi fossero forti aspettative sulla volontà della Russia di condurre un grande attacco informatico in seno alla campagna militare condotta in Ucraina, in realtà l’azione non era mai stata seriamente contemplata nel programma di guerra “standard” preparato da Mosca, volto (in base ai segnali raccolti dall’intelligence) a distruggere il governo ucraino impiegando esclusivamente mezzi e tecnologie militari.

E fino a oggi, in effetti, la Russia non ha accelerato sulle operazioni di guerra cibernetica. Tre le possibili motivazioni del Cremlino: 1) la convinzione che la tradizionale guerra convenzionale sia maggiormente efficace, oltre al fatto che una cyberwar, basata invece su bersagli non esclusivamente ucraini, possa inasprire ulteriormente i rapporti con gli Stati Uniti; 2) l’attesa che un rapidissimo successo sul campo delle proprie forze armate rendesse gli attacchi cibernetici non indispensabili; 3) l’idea che bombardare le città ucraine avrebbe reso inutili le attività di annientamento delle infrastrutture tecnologiche.

L’escalation

La situazione, però, sta rapidamente cambiando e gli attacchi di privati dalla Russia a Paesi Nato si stanno moltiplicando, come testimonia anche quest’ultimo all’Italia. Theresa Payton, esperta di cyber security della Casa Bianca, ha dichiarato che sul piano della cyberwar «le cose si stanno scaldando», aggiungendo che «dovremmo prepararci al peggio per operare al meglio». E sempre Jeremy Fleming del Gchq ha confermato che il Regno Unito e altri alleati occidentali continueranno a sostenere l’Ucraina nel rafforzamento delle sue difese di sicurezza informatica, precisando: «Abbiamo analizzato degli indicatori attendibili che suggeriscono che i cyber hacker russi stanno cercando obiettivi in quei Paesi che si oppongono alle loro azioni». Va ricordato che nel 2014, anno dell’annessione della Crimea da parte dei russi, gli Stati Uniti finanziarono il progetto «Usaid – Ukraine cybersecurity challenge» che prevedeva la formazione di oltre 125 docenti e 700 studenti ucraini nel settore della cyber security. La capacità di Kiev di contrastare gli attacchi informatici da allora è quindi aumentata in maniera esponenziale, grazie anche al sostegno tecnologico e tecnico fornito dai governi occidentali.