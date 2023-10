Attacco ai casinò MGM: danno da 100 milioni di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Costerà 100 milioni di dollari a MGM Resorts, la storica catena di alberghi e casinò di Las Vegas, l’attacco informatico subito il mese scorso. Lo ha rivelato la medesima società, in un documento legale.

L’attacco, scoperto lo scorso 10 settembre, aveva portato MGM a chiudere alcuni sistemi informatici dei propri alberghi sparsi negli Stati Uniti, nel tentativo di proteggere i dati.

L’attacco informatico

I pirati informatici avevano colpito i sistemi di prenotazione e la gestione dei piani dei casinò a Las Vegas: gli ospiti di MGM avevano condiviso sui social media episodi sull’impossibilità di effettuare transazioni con carta di credito, ottenere denaro dai bancomat o entrare nelle camere d’albergo (regolate da carte elettroniche). Lo “spegnimento” dei computer, per evitare che gli hacker dilagassero, era durato ben 10 giorni: solo il 20 settembre MGM aveva sbloccato i suoi sistemi informatici. «Anche se abbiamo riscontrato interruzioni in alcune delle nostre proprietà, le operazioni nelle nostre proprietà interessate sono tornate alla normalità e la stragrande maggioranza dei nostri sistemi è stata ripristinata» ha affermato l’amministratore delegato Bill Hornbuckle in una lettera inviati ai clienti giovedì 6 Ottobre. «Crediamo anche che questo attacco sia contenuto».

Il furto dei dati personali

MGM ha assicurato che nessun numero di conto bancario o delle carta di pagamento dei clienti è stato compromesso nell’incidente. Tuttavia i pirati hanno rubato altre informazioni personali, inclusi nomi, informazioni di contatto, numeri di patente di guida, numeri di previdenza sociale e numeri di passaporto appartenenti ad alcuni clienti che avevano alloggiato prima del marzo 2019. Al momento non c’è «nessuna prova» che i sabotatori abbiano utilizzato questi dati per commettere frodi su internet o furti di identità.

Impatto sul bilancio

L’attacco alla sicurezza informatica di settembre avrà un impatto negativo sui risultati finanziari del terzo trimestre e si trascinerà anche sul quarto trimestre, andando dunque a impattare sui risultati operativi dell’intero anno.