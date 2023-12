Attacco Usa in Iraq: è la risposta ai raid da parte delle milizie iraniane

08:17 Raid Usa in Iraq: colpiti 3 siti Hezbollah dopo attacco a Erbil

Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito tre siti utilizzati da Hezbollah e altre forze appoggiate dall’Iran in Iraq, in risposta a un attacco avvenuto poco prima contro il personale americano a Erbil. «L’esercito ha effettuato attacchi necessari e proporzionati contro tre strutture utilizzate da Hezbollah e da gruppi affiliati in Iraq», ha dichiarato in un comunicato il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin.