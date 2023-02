Attacco hacker: come è stato effettuato e come difendersi

Ulteriori indicazioni per l’hardening di ESXi sono disponibili nella Security Configuration Guide di VMware. Molte delle versioni del ransomware ESXiArg analizzate finora non sembrano essere in grado di rubare dati, e quindi non dovrebbero esser previsti ulteriori tentativi di estorsione tramite la minaccia di rendere pubblici dati sensibili, ma in qualche caso la richiesta di riscatto inviata dai criminali fa un riferimento diretto alla minaccia di pubblicazione, non è chiaro quanto fondata.

L'Italia è stata colpita in maniera marginale, con una stima massima che si assesta attorno ai 15 casi su circa 600 server potenzialmente attaccabili, mentre il Paese più colpito sembra essere la Francia con almeno 500 compromissioni, secondo delle indagini condotte da hacker indipendenti.

Chi non può aggiornare correttamente il server ESXi per motivi contingenti, dovrebbe almeno implementare delle regole per permettere l'uso del servizio OpenSLP sulla porta 427 esclusivamente a dispositivi fidati, per poi procedere a una soluzione definitiva basata sull'aggiornamento del sistema.