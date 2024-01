Beffa alla Sec, attacco hacker nel giorno dell’Etf sul Bitcoin

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Attacco hacker alla Sec. La tanto attesa decisione della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sull’opportunità di approvare un fondo quotato in borsa per Bitcoin si è rapidamente trasformata martedì in un grave incidente di sicurezza informatica.

La beffa alle Sec tramite Twitter

L’account X (ex Twitter) della SEC è stato compromesso e un post falso affermava che l’agenzia aveva piani di approvazione per i prodotti Etf sul Bitcoin; una beffa che ha alimentato un breve aumento del prezzo della più grande criptovaluta del mondo. Ha inoltre scatenato un’indagine da parte delle autorità statunitensi su come sia stato compromesso un account sui social media presso il principale regolatore di Wall Street.

Loading...

«Dimostra davvero l’ampiezza e la frequenza degli attacchi informatici», ha affermato Kurt Gottschall, partner dello studio legale Haynes Boone ed ex direttore regionale della SEC. «L’ironia è che la SEC non ha mostrato molta simpatia nei confronti delle aziende pubbliche e dei gestori patrimoniali che hanno subito incidenti di sicurezza informatica».

La tentata manipolazione

La violazione ha dato foraggio ai fedeli delle criptovalute che da tempo vedono il presidente della commissione, Gary Gensler, come un nemico a causa del suo zelo nel tenere a freno il settore. L’ironia di un incidente di sicurezza informatica che ha colpito un regolatore che ha ripetutamente messo in guardia sulle vulnerabilità online delle criptovalute non è sfuggita ai critici che hanno trascorso anni aspettando che la SEC approvasse un ETF Bitcoin. Da settimane i commercianti ipotizzano che l’agenzia potrebbe approvare molti dei prodotti già oggi.

Indagine

Nelle dichiarazioni di martedì scorso, l’autorità di regolamentazione ha affermato che collaborerà con le forze dell’ordine per indagare sull’incidente, che l’accesso non autorizzato è stato interrotto e che il post non è stato creato dalla SEC o dal suo personale. In una dichiarazione separata, Gensler ha chiarito che non è stata presa alcuna decisione sugli ETF.