Attacco di Hamas, condanna da Stati Uniti ed Europa. Biden: terrorismo mai giustificato. Vertice a Palazzo Chigi

Ferma condanna da parte di Europa e Stati Uniti per l’attacco a sorpresa sferrato da Hamas con 5mila razzi lanciati dalla Striscia di Gaza verso il sud e il centro di Israele (Tel Aviv e Gerusalemme comprese). Prese di posizione nelle quali, in alcuni casi (come il governo italiano), si sottolinea anche il pieno diritto dello Stato ebraico di difendersi. La Russia dal canto suo si dice «sorpresa» per l’azione sferrata dall’organizzazione paramilitare palestinese («Se l’avessimo saputo l’ avremmo evitato») e invita le parti in conflitto a cessare il fuoco. Anche l’Arabia Saudita, paese che sta negoziando con Israele per normalizzare i rapporti tra i due paesi, hchiede la fine immediata dell’escalation tra israeliani e palestinesi. L’Egitto riferisce di aver avviato contatti per porre fine all’escalation. Dal mondo arabo arriva ad Hamas il sostegno dell’Iran che si dice «orgogliosa dei combattenti palestinesi».

Biden condanna attacco Israele: terrorismo non giustificato



Il presidente Usa Joe Biden conaddna gli “orribili” attacchi contro Israele: «Il terrorismo non è mai giustificato. Israele ha il diritto di difendersi e difendere la sua gente. Gli Stati Uniti mettono in guardia altre parti ostili a Israele a non cercare di approfittare della situazione. Il sostegno della mia amministrazione alla sicurezza di Israele è solido e incrollabile».

Il Pentagono lavorerà per assicurare che Israele abbia «quello di cui ha bisogno per difendersi» assicura il ministro della Difesa americano Lloyd Austin.

Onu, precipizio pericoloso

Parla di «precipizio pericoloso» e fa un «appello a tutti affinché si tirino indietro dal baratro» il coordinatore speciale Onu per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland. «Condanno con veemenza l’assalto su più fronti di questa mattina», ha aggiunto, che ha provocato «scene orribili di violenza e molte vittime e feriti israeliani. Sono attacchi atroci contro i civili e devono essere fermati immediatamente».

Nato condanna gli attacchi: «Terrorismo»

Anche la Nato ha condannato «gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, nostro partner» attraverso un portavoce dell’Alleanza. «I nostri pensieri sono con le vittime e tutte le persone colpite. Il terrorismo è una minaccia fondamentale per le società libere e Israele ha il diritto di difendersi», ha detto il portavoce Dylan White.