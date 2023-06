Accoltellati al parco giochi ad Annecy: tutti gravi i 4 bambini feriti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutti e 4 i bambini feriti nell’attacco di oggi ad Annecy, in Francia, sono in condizioni “molto gravi”, secondo quanto riferito in conferenza stampa nella città dell’Alta Savoia francese dalla procuratrice, Line Bonet-Mathis. Uno di loro è stato trasferito a Ginevra, un altro a Grenoble. Per due dei bambini la prognosi è riservata. Secondo quanto detto dalla Bonet-Mathis, si tratta di un fratello e una sorella di 2 e 3 anni, di un bambino olandese di 22 mesi e di una bambina inglese di 3 anni, che si trovavano ad Annecy per motivi turistici. L’assalto, con un coltello, è avvenuto alle 9:45 in un piccolo parco attrezzato con giochi all’interno di un giardino. Secondo alcune indiscrezione, l’attentatore avrebbe gridato: in nome di Gesù Cristo

Chi è l’aggressore

L’attentatore siriano di Annecy si chiama Abdalmasih H., secondo fonti locali, ed è entrato legalmente in territorio francese. E’ stato ferito dalla polizia e anche lui si trova attualmente in ospedale, in stato di fermo.

L’attentatore ha 32 anni, aveva presentato richiesta d’asilo nel mese di novembre scorso in Francia, secondo una fonte della polizia citata da Bfmtv. In aprile aveva ottenuto lo status di rifugiato in Svezia. Al momento le indagini sono affidate alla polizia giudiziaria. La procura nazionale antiterrorismo sta valutando la situazione.

I testimoni

Secondo le prime testimonianze l’uomo ha cominciato a “saltare”, poi “a gridare” e “si è diretto verso i passeggini, cominciando a infierire “con il coltello, a ripetizione, sui bambini”: è il racconto di Ferdinand, uno dei testimoni dell’attentato di Annecy, riferito da Le Parisien. Un altro testimone, Anthony, ha detto di aver visto “dei bambini e una mamma a terra”: “quando l’attentatore ha visto che era circondato dalla polizia, si è diretto verso una coppia ed è partito direttamente con il coltello contro un nonno, che era lì con la moglie, e l’ha pugnalato”.

Macron su attacco Annecy, «assoluta vigliaccheria»

“Attacco di assoluta vigliaccheria questa mattina in un parco di Annecy. Dei bambini e un adulto sono tra la vita e la morte. La Nazione è sotto shock. I nostri pensieri vanno a loro, alle loro famiglie e ai servizi di emergenza mobilitati”. Lo ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron con riferimento all’accoltellamento avvenuto in Alta Savoia, dove 9 persone sono rimaste ferite, otto delle quali bambini piccoli.