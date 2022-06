Attacco informatico ai danni di Mps, nel mirino gli indirizzi email

Sempre in ottemperanza a quanto previsto dal Gdpr, Mps ha inoltrato una comunicazione sull'accaduto al Garante per la Protezione dei Dati Personali. E nella comunicazione inviata ai clienti, ha scritto: «Le confermiamo che non è stato registrato alcun accesso anomalo ai suoi rapporti con la Banca e che abbiamo assunto le iniziative necessarie per continuare a monitorare l’evoluzione della situazione con grande attenzione e con l’obiettivo che quanto accaduto non si ripeta».

Phishing sospetto

Come suggerito dalla stessa banca. è preferibile - in casi del genere - che l'utente coinvolto nell'attacco provveda a cambiare il suo indirizzo email nell'area personale, anche attraverso l'home banking.

Attacchi come quello ai danni di Mps sono spesso finalizzati alla raccolta di indirizzi email allo scopo di successive campagne di phishing. Ed è per questo che è utile ricordare che le banche non utilizzano mai strumenti come email, telefono, sms e social network per chiedere ai clienti i loro dati (codice utente, password, codice Otp).

Problemi per i correntisti di Intesa Sanpaolo

Sempre sul fronte bancario, segnaliamo che è stata una giornata difficile per i correntisti di Intesa Sanpaolo, alle prese con numerosi disservizi soprattutto nelle prime ore della giornata.