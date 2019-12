Attacco al quartier generale dell’ex Kgb, ucciso un agente Sparatoria nel centro di Mosca, sotto attacco il quartier generale dei servizi di sicurezza. I media russi parlano di morti e feriti. Da poco tempo si era conclusa la lunga conferenza stampa annuale di Vladimir Putin. Al momento dell’attacco il presidente russo si trovava al Cremlino per commemorare la “Giornata dell’agente segreto”, l’Fsb: non è una coincidenza di Antonella Scott

(REUTERS)

2' di lettura

Il terrorismo ritorna a Mosca. Un uomo armato ha aperto il fuoco nel centro della capitale russa nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 18 locali (le 16 in Italia) attaccando - secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto - uno degli edifici presso il quartier generale dei servizi di sicurezza interna Fsb, eredi del Kgb, alla Lubjanka. Dai primi video circolati sui media si distinguono distintamente spari prolungati. L’uomo che ha aperto il fuoco sarebbe stato «neutralizzato»; altre fonti parlano di tre vittime, tutti agenti dei servizi, testimoni riferiscono di aver visto almeno il corpo di un poliziotto senza vita.

È in corso l’identificazione del presunto assalitore, secondo informazioni dell’Fsb. Potrebbe non aver agito solo: precedenti versioni dei fatti parlano di un commando di tre uomini, armato di armi automatiche e di un fucile. L’episodio è stato qualificato come un atto di terrorismo, ed è stata aperta un’inchiesta.

L’Izvestija scrive che all’interno di tutti gli edifici dell’Fsb è scattato il piano “Krepost’”, fortezza, blindati gli ingressi in entrata e in uscita. Sul posto sono schierate le forze speciali che seguitano ad allargare il cordone di sicurezza allontanando i passanti dalla Lubjanka. Ci sarebbero diversi feriti. Il luogo dell’incidente è centralissimo, vicino a stazioni del metrò e a pochi passi dal Cremlino.

Mentre si cerca di determinare le circostanze dell’episodio, il corrispondente della Novaja Gazeta riferisce di tre uomini portati via dalle forze dell’ordine. Da poco tempo si era conclusa la lunga conferenza stampa di fine anno del presidente Vladimir Putin - lui stesso ex agente del Kgb. Rispondendo a una domanda sui momenti più difficili del suo mandato, Putin aveva citato l’attacco terroristico di Beslan, una scuola nel Caucaso presa d’assalto il 1° settembre 2004.

E forse non è una coincidenza - conferma una fonte vicina all’Fsb - che proprio il 19 dicembre i servizi di intelligence celebrino la Giornata del “Cekista”, in omaggio al primo nome della polizia segreta di Lenin, la Cheka. Come scrive la Novaja Gazeta, al momento dell’attacco Putin si trovava nel Gran Palazzo del Cremlino, al concerto in cui aveva reso omaggio alla professionalità degli uomini dei servizi. Il presidente russo è stato informato dell’accaduto.