Attacco ransomware a Cd Projekt Red. In mano agli hacker il codice sorgente di Cyberpunk 2077 Il team polacco di videogiochi rende pubblica la richiesta di riscatto e decide di non pagare di L.Tre.

Nei giorni scorsi il produttore di videogiochi polacco Cd Projekt Red autore di titoli come Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt ha comunicato che sul suo account Twitter di essere stata vittima di un cyber attacco, che si è dimostrato in grado di violare alcuni dei sistemi di protezione del team. «Un attore non identificato - scrivono - ha ottenuto un accesso non autorizzato al nostro network interno, sottraendo alcuni dati appartenenti al gruppo CD Projekt, e lasciando un messaggio di riscatto del quale rendiamo pubblico il contenuto». I cybercriminali affermano di aver avuto accesso al codice sorgente di Cyberpunk 2077 , Witcher 3 , Gwent e una “versione inedita di Witcher 3. e minacciano di pubblicare queste informazioni insieme a documenti legali e finanziari nel caso non si giungesse a un accordo entro 48 ore.

La società polacca sostiene che i backup non sono stato toccati e di avere messo in sicurezza l’infrastruttura IT. Tra le informazioni trafugate non dovrebbero figurare dati personali di giocatori o utenti dei server. L’ultimatum non è chiaro quando dovrebbe scadere. Ma le autorità sono informate di quanto avvenuto.

Cosa è successo finora

L’attacco ransomware è l’ennesima tegola sullo sviluppatore dopo travagliato lancio di Cyberpunk 2077 Il gioco tra i più attesi dell’anno scorso se non il più atteso è stato pubblicato con numerosi bug e problemi di prestazioni sopratutto sulle console meno recenti. Tanto che a poche settimane dal lancio Playstation ha deciso di ritirarlo dal suo store digitale.CD Projekt ha chiesto pubblicamente scusa per i problemi riscontrati dagli utente e quindi per avere fatto uscire il gioco troppo presto e ha promesso di affrontare i problemi di prestazioni di Cyberpunk 2077 con una serie di patch .