Ucraina ultime notizie. Attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. «Ora è in sicurezza»

06:46 Facebook e i siti di vari media inaccessibili in Russia

Facebook e diversi siti di mezzi di informazione indipendenti sono parzialmente inaccessibili in Russia. I giornalisti dell’AFP a Mosca non sono stati in grado di accedere a Facebook, così come ai siti dei media Meduza, Deutsche Welle, RFE-RL e al servizio in lingua russa della Bbc.

