Attacco suicida nel centro di Kabul, almeno 32 vittime

Un attentatore suicida ha colpito venerdì un centro educativo in una zona sciita della capitale afghana Kabul, uccidendo, secondo il report di al-Jazeera che cita una fonte del governo talebano, almeno 32 persone e ferendone 40. L’esplosione è avvenuta nelle ore della mattina all’interno di un istituto educativo in una zona del centro città nel quartiere Dashti Barchi, ha riportato il portavoce della polizia di Kabul, Khalid Zadran. Il quartiere è popolato principalmente da membri di etnia hazara, minoritaria in Afghanistan. L’aggressore ha sparato alla guardia dell’istituto, poi ha preso d’assalto l’aula e fatto detonare la sua cintura esplosiva tra gli studenti. Lo stesso centro educativo “Kaj”, nel quartiere di Dashti Barchi, abitato da sciiti, era stato preso di mira già nel 2018.



Le vittime sono studenti diplomati delle scuole superiori, sia ragazze che ragazzi, che stavano facendo un esame per l’ammissione all’università quando è avvenuto l’attentato, ha detto Zadran, sottolineando come il governo talebano prevederà maggiore sicurezza per zone cittadine come quella preso di mira venerdì.

Attacco finora non rivendicato



L’attentato suicida è stato l’ultimo di un flusso costante di violenze, avvenute da quando i talebani hanno preso il potere. Nessuno ha immediatamente rivendicato la responsabilità dell’attacco.

Il gruppo dello Stato islamico – il principale rivale dei talebani fin dalla loro presa del potere in Afghanistan, nell’agosto 2021 – in passato aveva già preso di mira la comunità hazara, anche a Dashti Barchi.

«Le nostre squadre si sono recate sul luogo dell’esplosione per scoprire maggiori dettagli», ha detto in precedenza Abdul Nafi Takor, portavoce del ministero dell’Interno nominato dai talebani.