Attacco suicida di un uomo sulla cancellata di Capitol Hill: nessun ferito

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un uomo si è schiantato con la sua auto in fiamme contro la cancellata del Congresso Usa, ha iniziato a sparare e poi si è suicidato. La polizia di Capitol Hill ha confermato l’evento, avvenuto alle 4 di mattina di domenica 14 agosto, ora locale (le 10 in Italia). “L’auto ha preso fuoco dopo lo schianto, mentre l’uomo stava scendendo”, ha spiegato la polizia precisando che l’uomo ha sparato diversi colpi in aria e poi si è suicidato. Nessun altro è rimasto ferito. Al momento non sembra che l’uomo avesse intenzione di attaccare in particolare un membro del Congresso, chiuso per la pausa estiva.

L’uomo che si è schiantato e poi suicidato «aveva una storia di precedenti penali lunga dieci anni» ma non era noto alle forze dell’ordine. Lo ha detto il capo della polizia del Congresso, Tom Manger, secondo quanto riportato da Abc news. «Niente del suo passato criminale lo lega a Capitol Hill», ha detto ancora.

Loading...

L’episodio si è verificato in un momento in cui le forze dell’ordine in tutto il Paese stanno affrontando un numero crescente di minacce e i funzionari federali hanno messo in guardia sulla possibilità di attacchi violenti agli edifici governativi nei giorni successivi alla perquisizione da parte dell’Fbi della tenuta a Mar-a-Lago dell’ex presidente Donald Trump. L’attacco ricorda l’incidente dell’aprile 2021, quando un uomo si è lanciato con un veicolo contro due agenti della Capitol Police a un posto di blocco, uccidendo un veterano della polizia. E molti a Capitol Hill sono rimasti in allerta dopo che i sostenitori dell’allora presidente hanno preso d’assalto il Campidoglio il 6 gennaio 2021.