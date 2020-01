Attacco Usa all’aeroporto di Baghdad, ucciso il generale iraniano Soleimani. Teheran promette vendetta L'ordine di uccidere Soleimani è partito direttamente dal presidente Trump, afferma il Pentagono sottolineando che il raid punta a essere un deterrente per futuri piani di attacco iraniani

Il leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei (a sinistra) saluta il comandante della forza Quds Qasem Soleimani durante un religioso cerimonia a Teheran (Iran) nel 2015

Tensione alle stelle tra Washington e Theran dopo l'attacco aereo notturno -secondo indiscrezioni condotto con un drone - allo scalo merci dell'aeroporto internazionale di Baghdad (Iraq) nel quale sono stati uccisi il generale iraniano Qassem Soleimani, figura chiave della strategia iraniana in Medio Oriente, e almeno altre sei persone. Tra queste, il principale comandante della milizia irachena Abu Mahdi al-Muhandis, consigliere di Soleimani, come ha confermato un portavoce della milizia. L'attacco ha avuto conseguenze immediate sul prezzo del petrolio: il Wti è salito ai massimi degli ultimi quattro mesi, rivedendo quota 63 dollari. Il Brent avanza del 3,5 per cento.

Ordine diretto del presidente Trump

L'ordine di uccidere Soleimani, dal 1998 alla guida della Quds Force (corpo d'èlite delle Guardie Rivoluzionarie per le operazioni oltre i confini iraniani), è partito direttamente dal presidente Donald Trump, afferma il Pentagono sottolineando che il raid punta a essere un deterrente per futuri piani di attacco iraniani. In una nota, il deputato democratico Eliot Engel ha spiegato che i parlamentari Usa non sono stati avvertiti dell'attacco. Il raid «ha avuto luogo senza alcuna notifica o consultazione con il Congresso», recita la nota.

L'ATTACCO AMERICANO AL GENERALE IRANIANO QASSEM SOLEIMANI Un raid delle forze americane, attivato per ordine del presidente Trump, ha ucciso presso l'aeroporto internazionale di Baghdad il potente generale iraniano Qassem Soleimani, capo delle forze d'elite iraniane e architetto delle operazioni militari della Repubblica islamica in Medio Oriente

Ambasciata Usa: «Cittadini americani lascino l'Iraq»

A seguito dell'attacco, l'ambasciata Usa a Baghdad invita i cittadini americani a «lasciare l'Iraq immediatamente», e a raggiungere altri paesi «per via aerea dove possibile», altrimenti via terra. Nelle ultime ore, il ministro della Difesa israeliano Naftali Bennett ha invece avviato consultazioni per esaminare, assieme con il capo di Stato maggiore generale Aviv Kochavi, le ripercussioni regionali e nei confronti di Israele della uccisione di Soleimani.

Incendio all'aeroporto internazionale di Baghdad (Iraq) dopo l'attacco missilistico Usa del 3 gennaio 2020 (immagine tratta dal profilo Facebook della Security Media Cell dell'Iraq)

Khamenei annuncia «dura vendetta»

«Una dura vendetta attende i criminali, le cui mani nefaste sono insanguinate con il sangue di Soleimani» ha detto la guida suprema iraniana Ali Khamenei. «Il lavoro e il cammino del generale Qassem Soleimani non si fermeranno e una dura vendetta attende i criminali, le cui mani nefaste sono insanguinate con il sangue di Soleimani e altri martiri dell'attacco della notte scorsa», ha aggiunto. Durissima presa di posizione anti Usa anche del presidente iraniano Hassan Rohani: «Gli iraniani e altre nazioni libere del mondo si vendicheranno senza dubbio contro gli Usa criminali per l'uccisione del generale Qassen Soleimani». L'attacco, ha sottolineato Rohani secondo quanto riporta l'agenzia stampa IRNA, «rafforza la determinazione dell'Iran di resistere e affrontare le eccessive richieste degli Stati Uniti».

Le conseguenze del targeting di Soleimani

Soleimani, sopravvissuto a numerosi attentati da parte di agenzie occidentali, israeliane e arabe negli ultimi due decenni, aveva avuto un ruolo di primo piano nel progressivo potenziamento militare degli Hezbollah libanesi e delle ali militari di Hamas e della Jihad islamica a Gaza, nonchè nella penetrazione militare iraniana in Siria. Secondo diversi analisti, l'Iran probabilmente risponderà con forza al targeting di Soleimani, figura quasi leggendaria in Medio Oriente, capace di influenzare l'intera regione a seguito dell'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti nel 2003 e della successiva occupazione.