Attentato all’ex premier giapponese Shinzo Abe: «In gravi condizioni»

L’ex primo ministro nipponico Shinzo Abe è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, almeno due, sparati alle spalle e a distanza ravvicinata, durante un discorso elettorale a Nara, nel Giappone centrale. L’episodio è avvenuto intorno alle 11.30 (4.30 in Italia) nella città di Nara, nel Giappone centro-occidentale, dove Abe era impegnato in un evento elettorale a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico.

Il network pubblico Nhk ha riferito che Abe, 67 anni, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, ma i vigili del fuoco hanno riferito che le sue condizioni sono apparse molto gravi visto che non mostrava «segnali di vita» agli esami preliminari sulla funzionalità di cuore e polmoni.

Arrestato il presunto attentatore

La polizia ha riferito che un uomo, il presunto attentatore, è stato arrestato sul luogo dell’attacco, vicino alla stazione Yamatosaidaiji nella città di Nara. L’uomo è il 42enne Tetsuya Yamagami, ex militare, membro della marina delle forze di auto difesa giapponesi, un residente locale che era riuscito a eludere la sicurezza e ad avvicinarsi ad Abe. Secondo testimoni oculari, si sarebbe avvicinato ad Abe da dietro mentre l’ex premier stava pronunciando il suo discorso, in sostegno della candidatura di Kei Sato. Yamagami ha utilizzato una specie di doppietta a canne corte di fattura artigianale, nascosta in una borsa. Il primo colpo che l’assalitore ha sparato, un minuto dopo l’inizio del discorso, non sembra aver colpito nessuno. Dopo il secondo, Shinzo Abe si è accasciato al suolo. L’assalitore avrebbe confessato: ha detto alla polizia che era frustrato da Shinzo Abe e per questo voleva ucciderlo.

Kishida: prego che Abe sopravviva

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha temporaneamente sospeso la sua campagna elettorale a seguito del tentativo di omicidio del suo predecessore. Kishida ha lasciato la prefettura settentrionale di Yamagata per tornare a Tokyo, secondo quanto riportato dai media giapponesi. Il governo ha istituito una squadra di crisi.

Il primo ministro, rientrato d’urgenza alla Kantei con tutto il governo dopo aver sospeso con tutti i partiti di opposizione la campagna elettorale per il rinnovo della Camera Alta in programma domenica 10 luglio, ha detto che Abe è in «gravi condizioni» e di «augurarsi e di pregare dal profondo del suo cuore che possa sopravvivere», condannando «nel modo più deciso possibile» l’attentato ai danni di Abe, definito come «inaccettabile». Un atto «barbarico e malizioso. Vorrei usare le parole più dure disponibili per condannare questo atto», ha aggiunto Kishida. Il premier ha anche detto che per ora le cause dell’attentato non sono ancora state chiarite.

Kishida ha reso noto che non è stata presa alcuna decisione in merito al programma delle imminenti elezioni, ma ha aggiunto che stava chiedendo a tutti i membri del gabinetto di tornare a Tokyo.

Abe è stato premier del Giappone da dicembre 2012 a settembre 2020, diventando così il primo ministro più longevo del paese. Il Giappone dovrebbe tenere le elezioni per la sua camera alta del parlamento domenica, con l’Ldp che dovrebbe segnare una clamorosa vittoria.