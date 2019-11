Attentato Londra, un assist elettorale alla linea dura di Johnson sulla sicurezza

Il tempismo dell'ennesimo attentato a Londra è diabolico, o meglio “talebano”: Black Friday è un emblema dell'America, e ora dell'Occidente in generale; segna l'inizio delle festività natalizie che nonostante la piega sempre più consumistica rimane il culmine del cristianesimo. In più, questo è anche il venerdì che dà il via ai week end delle vacanze invernali, con i turisti europei che da qui al 25 dicembre arrivano in massa in una delle città più gettonate d'Europa. Un giorno simbolico per l'Isis che nella sua follia omicida e nel suo fondamentalismo religioso sogna di punire l'Occidente, “infedele” e materialista. Inizialmente la polizia di Scotland Yard non si era sbilanciata sull'origine dell'attentato, ma la firma dell'integralismo islamico è ormai evidente, per le modalità (coltello, furgone), località, riferimenti e la ricorrenza; e soprattuto per i precedenti penali dell'attentatore.



Una città impaurita

Sabato mattina, mentre folle di turisti si riversano di nuovo in città per i loro tour tra attrazioni e compere, la città si sveglia di nuovo straniata. Ma il vero tema del Venerdì Nero non è tanto l'ordine pubblico e la sicurezza, che pure a Londra sono un'ossessione; e, a vedere la serialità degli attentati, un'ossessione anche giustificata.

Il risvolto elettorale

L'accoltellamento piomba come un macigno sulle Elezioni nazionali: a due settimane dal voto, in un paese disinteressato da un'inutile e costosa consultazione (la terza in quattro anni), annoiata da una classe politica inconcludente, e sfinita da 3 anni di Brexit senza esito che però ha logorato economia e tenuta del paese, il terrore è una molla politica enorme. Dopo i 2 morti di venerdì, è certo che l'opinione pubblica sarà più motivata e schierata. Per Boris Johnson è il miglior assist che potesse sperare di ricevere: non ha mai perso occasione per attaccare Sadiq Khan, il sindaco di Londra, primo musulmano nella storia millenaria della città. E ora il caso gli mette in mano un atout per la sua campagna elettorale, finora non particolarmente brillante: Boris non può cavalcare l'onda in maniera aperta, sarebbe accusato di cinismo, ma già ieri è stato il primo a commentare l'accaduto elogiando l'operato della polizia: uno dei pilastri del suo Manifesto è l'assunzione di più agenti e un inasprimento dei poteri di “search&stop” (perquisizione e fermo) per la polizia. Una recrudescenza del terrorismo riconducibile alI'Islam porta acqua al mulino, malconcio, dei Conservatori; e rafforza la fazione della Hard Brexit, che vuole un giro di vite su immigrazione, indicata sottovoce come la prima causa del terrorismo fondamentalista. Dopo l'attentato del Black Friday, il voto del 12 dicembre diventa improvvisamente una scelta cruciale per l'Inghilterra: non solo tra chi vuole uscire dalla Ue e chi vuole rimanere. Ma verrà caricato anche di un valore implicito e subdolo: vogliono, gli elettori, la sicurezza o le strade di Londra insanguinate?