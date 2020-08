Attentato suicida in Afghanistan, 9 morti e 16 feriti L’attacco è stato compiuto con un’autobomba contro una stazione di polizia. Nessuna rivendicazione al momento. Ieri nel Paese è stata decisa la liberazione di 400 talebani

Almeno 9 agenti di polizia sono rimasti uccisi e 16 feriti in Afghanistan in un attacco suicida compiuto con un’autobomba contro una stazione delle forze di sicurezza nella provincia centrale di Ghazni. Lo rendono noto fonti di polizia e ospedaliere. L’attacco, ha detto un portavoce del ministero dell’Interno, è avvenuto nell’area di Kotal. Secondo le fonti, gli assalitori, che cercavano di entrare nella stazione di polizia, sono stati uccisi. Nessun gruppo armato ha finora rivendicato l’azione.

Non ci sono al momento collegamenti con quanto avvenuto sabato 8 agosto, giorno in cui la “grande assemblea” afghana ha approvato la liberazione di 400 prigionieri talebani. La decisione era stata presa al termine di una assemblea durata tre giorni allo scopo di «rimuovere ostacoli per l’avvio dei negoziati di pace, fermare lo spargimento di sangue e per il bene dei cittadini».