Attentato a Tel Aviv: ucciso un turista italiano, 7 feriti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un turista di circa 30 anni è stato ucciso sul lungomare di Tel Aviv in un attentato compiuto da un arabo-israeliano con l’auto lanciata sulla folla. Secondo la radio militare e altri media locali, la vittima è un cittadino italiano. Nell’attacco ci sono altri 7 feriti, tra cui - riferiscono ancora i media - un altro italiano e tre britannici. L’attentatore, che una volta uscito dall’auto avrebbe tentato di sparare sulla folla, è stato poi ucciso dalla reazione delle guardie di sicurezza.

Il bilancio di 1 morto e 7 feriti

A due ore dall’attentato di Tel Aviv il Magen David Adom, l’equivalente locale della Croce Rossa, ha precisato che il suo bilancio è di 1 morto e 7 feriti. Questi - precisa il Magen David Adom - sono stati ricoverati in due ospedali: Ichilov (Tel Aviv) e Wolfson (Holon). Un uomo di 74 anni, uno di 39 e una ragazza di 17 anni “sono in condizioni medie”. Gli altri 4 feriti (una donna di 70 anni, un uomo di 50 anni, uno di 31 anni e una donna di 27) “sono feriti in maniera superficiale”. Nell’attentato è rimasto ucciso anche quello che la polizia ha definito “un assalitore intenzionale”.



Loading...

Il richiamo dei riservisti

L’episodio ha riacceso immediatamente la tensione già alta in questi giorni e il premier Benyamin Netanyahu ha richiamato altri riservisti dopo quelli dell’aviazione. La Farnesina ha espresso “orrore e sgomento per il vile attentato”, mentre la premier Giorgia Meloni ha fatto sapere di seguire l’accaduto “con apprensione”. La zona dove è avvenuta l’attentato è molto frequentata da turisti, affluiti in gran numero durante le festività pasquali. Sul posto, rovesciata, l’auto usata per l’attentato.

La rivendicazione islamica

Hamas e la Jihad islamica non hanno mancato di manifestare la loro soddisfazione per l’attacco definito “un’operazione di alto livello”. Dopo aver colpito a Gaza e in Libano, il richiamo dei riservisti e il rafforzamento delle truppe nei Territori è un chiaro messaggio ad Hamas, Hezbollah e Iran.

La tensione, già alle stelle, è stata aggravata dall’altro attentato palestinese in Cisgiordania, con l’uccisione di due giovani sorelle (21 e 16 anni) e il grave ferimento della madre (48 anni).