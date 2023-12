Attenti alle maghe dispettose a spasso sul palco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo La Calisto di Cavalli nel 2021, Li Zite ’ngalera di Vinci nel 2023, la Scala riapre all’opera barocca con tre titoli. A febbraio 2024 in forma di concerto Alcina di Händel, con Marc Minkowski sul podio dei Musiciens du Louvre; a fine giugno in versione semiscenica The fairy queen di Purcell, con Les Arts Florissants dirette da William Christie. Trattandosi di opere ad alto tasso di magia e incantesimi, c’è da chiedersi perché rischiare le reazioni stizzose di qualche personaggio portentoso che, inviperito di non poter godere di una regia, esca dai libretti per fare qualche brutto scherzo in teatro. Per la maga Alcina e sua sorella Morgana sarebbe un gioco da ragazze scardinare qualche poltrona in platea o mandare in tilt i nuovi tablet incastrati negli schienali, magari mescolando le lingue.

Alla ritorsione potrebbero partecipare anche le fate di Purcell, ritenendo insufficienti le coreografie di Mourad Merzouki. Ne avrebbero di dispetti in repertorio, dai pizzicotti alle signore nel foyer ai filtri d’amore da versare al buffet con chissà quali esiti. Guai se poi prendessero di mira il terzo titolo in cartellone, L’ Orontea di Cesti, prevista per settembre, diretta da Giovanni Antonini, per la regia di Robert Carsen. Già la trama è complicata con Alidoro pittore e corsaro che, alla corte di Orontea regina d’Egitto, fa innamorare di sé chiunque, ma non essendo titolato non può accedere all’alcova regale.

Per sua fortuna l’agnizione finale, grazie a un medaglione, ne garantirà i nobili lombi. Ci si mette anche sua madre vedova nel gioco di seduzione, per non parlare delle coppie a latere, delle prediche del filosofo Creonte (nulla a che vedere con Edipo o Antigone) e delle intemperanze di Gelone, l’ubriacone. Se durante il fuoco di fila di arie e arguti recitativi di Orontea, le guastatrici prodigiose provenienti da Alcina e Fairy queen irrompessero sul palco ad affermare i loro diritti di messinscena, ne nascerebbe un Hellzapoppin’ barocco da capogiro.

Rimane solo da augurarci che il sovrintendente preveda in futuro regie indiscriminate per tutti.