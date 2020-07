Attenti al numero verde della banca: il nuovo inganno è il voice phishing

Fra le tecniche (sempre più ingegnose) di cui cresce l’utilizzo c’è il vishing - acronimo di voice phishing - che affianca alla conoscenza di dati anche telefonate ad hoc: sul cellulare o sulla mail arriva ad esempio un alert inviato apparentemente dalla propria banca, che segnala “operazioni sospette” e riporta l’indirizzo internet di un sito-clone. Se lo si apre scatta la telefonata (resa credibile dalla capacità di farla apparire come proveniente dal numero verde della banca e dalla conoscenza di alcuni codici segreti) in cui i truffatori, spacciandosi per dipendenti che stanno cercando di bloccare un furto, tentano invece di farsi dire i codici che autorizzano bonifici o pagamenti. A volte i telefonisti si presentano anche come rappresentanti o ispettori delle forze dell’ordine.

Alla base, però, ci sono sempre i dati della vittima. Per la criminalità che opera in questo settore le informazioni personali valgono oro. «Nel darkweb i dati personali sono una merce molto ricercata», dice Nunzia Ciardi, direttore del servizio Polizia postale . «Le operazioni di contrasto sono molto complesse - aggiunge Ciardi- e si svolgono sempre in un contesto transnazionale. Sono fenomeni criminosi che vanno considerati nella loro dimensione globale e che spesso fanno riferimento ad associazioni criminali ben organizzate».

Non solo, quindi, non bisogna mai aprire gli allegati o andare sui siti che arrivano tramite mail o sms, né dare password, codici o credenziali finanziarie di alcun genere: una banca non chiede mai via email o per telefono le credenziali di accesso all’home-banking, gli estremi delle carte di credito o altri dati personali. Bisogna prestare particolare attenzione anche quando vengono chieste copie di documenti, quando si fanno acquisti online (verificando la sicurezza del sito prima di fornire i dati della propria carta di credito) e tenere sotto controllo il proprio conto corrente.