Attenti ai social! Biden guida i sondaggi ma con i like è Trump ad avere la meglio

Leggi anche Trump è positivo al Covid-19: quanto costa la salute alle famiglie americane

Se si considerano le interazioni sui social network lo scarto tra i Trump e Biden sembrerebbe dunque più contenuto rispetto a quanto dicono i sondaggi. La società specializzata Expert.ai ha sviluppato una tecnica di “analisi emotiva” che utilizza l'intelligenza artificiale per monitorare le interazioni sui post dei due candidati.

Leggi anche Il mio Paese è un ragazzo ribelle

Secondo uno studio di Expert.ai effettuato su 500mila post di Twitter, Facebook e altri social lo scarto tra Biden e Trump sarebbe inferiore ai 3 punti percentuali (50,2% Biden e 47,3% Trump).Le maggiori interazioni sui social media di Trump di per sé tuttavia non sono un indicatore del successo elettorale. Nel 2016 però il tycoon riuscì nelle ultime settimane, grazie ai social e a una campagna di comizi a tappeto, a ribaltare tutte le previsioni che lo davano perdente su Hillary Clinton. Lo stesso copione che sta cercando di ripetere in questi giorni. I social sono determinanti per la comunicazione politica di Trump che ha scalzato il ruolo giocato finora dai media tradizionali.

Leggi anche I latinos, ecco perché potrebbero decidere il prossimo Presidente

Le piattaforme digitali sono diventate il megafono della sua propaganda. Le critiche del presidente a Twitter, Facebook & co. che hanno cominciato a eliminare o segnalare i messaggi troppo divisivi, violenti o palesemente falsi vanno considerate in questa ottica: la macchina propagandistica del tycoon viene silenziata, il giocattolo viene rotto e rischia di non essere così efficace questa volta. Nelle ultime settimane sono stati rimossi o segnalati come falsi o violenti decine di post del presidente sul voto per corrispondenza, sul Covid-19, sulle accuse di corruzione a Biden.

Nonostante la censura di Facebook, Twitter & co. le interazioni sui social di Trump, come già evidenziato, sono raddoppiate. La settimana migliore di Trump sui social ha raccontato il New York Times è stata durante i tre giorni di ricovero in ospedale per il coronavirus. Giorni nei quali i sostenitori hanno inondato le sue pagine di “mi piace” e di commenti di incoraggiamento. Su YouTube il giorno migliore è stato quando pochi giorni fa ha pubblicato una serie di annunci pubblicitari sulle accuse contro Hunter Biden, seguiti all'inchiesta del New York Post di Murdoch, che hanno avuto 22 milioni di visualizzazioni in 24 ore.Biden invece a sorpresa è andato meglio su Twitter.

Leggi anche Così anche i nemici e le vittime di Trump hanno adottato la sua visione del mondo

Secondo Axios, che ha citato i dati della società di media intelligence Conviva, negli ultimi giorni all'avvicinarsi del voto Biden ha superato Trump su Twitter sia per il numero medio di “retweet” che per i commenti ai post.