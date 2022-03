Attenzione alle mode, a volte i portafogli diventano troppo concentrati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ho un portafoglio composto come segue: 80mila euro sul BTp marzo 2037 comprato a 92 e ora in perdita; 120 mila euro di azionario principalmente suddiviso nelle seguenti aree: Esg,energetici, materie prime, acqua, future connectivity, artificial Intelligence, future of transport, tech, mobility innovation, China, robotics, 10mila euro di liquidità. Ho parzialmente liquidato gli energetici in forte rialzo, mantengo le materie prime che sono salite sensibilmente. Notevole crollo di tutti gli altri titoli...