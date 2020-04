Borse positive, occhi puntati su Bce e dati Pil Italia e Eurozona. Spread sotto 230 Attesa per il direttivo Bce. Non sono previste nuove misure di stimolo ma la retorica di Christine Lagarde sarà decisiva nell’orientare l’umore degli investitori di Stefania Arcudi

Avvio in moderato rialzo sulle Borse europee. Il clima è cautamente ottimista, dopo una serie di trimestrali positive e con i progressi sui farmaci per la cura del coronavirus. Sostegno arriva anche dal rimbalzo del prezzo del petrolio, mentre nella notte sono arrivati i risultati in crescita di colossi del calibro di Microsoft, Facebook e Tesla, notizie che hanno controbilanciato il calo del Pil Usa nel primo trimestre, crollato del 4,8% a causa della pandemia da Covid-19. Un calo, comunque, che il mercato aveva messo in conto. In serata poi, la Fed ha confermato l'impegno al sostegno dell'economia, finché ce ne sarà bisogno.

Lo spread BTp-Bund, all'indomani di una giornata che ha visto il Tesoro raccogliere 6 miliardi di nuovi titoli in asta, viaggia poco mosso sotto i 230 punti, in area 227.

Banche centrali in azione per l'economia

Il 27 aprile la Bank of Japan ha lanciato il suo Qe infinito mentre il 29 aprile la Fed ha confermato di essere pronta a tutto per sostenere l’economia americana duramente colpita dal virus (-4,8% il calo del Pil nel primo trimestre). Ora c'è attesa per la Bce. Non sono attese nuove misure di stimolo ma la retorica che sceglierà di utilizzare Christine Lagarde sarà comunque decisiva nell’orientare l’umore degli investitori. E l’attesa per le decisioni della Banca centrale europea spiega anche la reazione relativamente contenuta sul mercato dei titoli di Stato al declassamento del rating dell’Italia annunciato nella serata di martedì dall’agenzia Fitch.

Greggio in netto rialzo, mercato cerca stabilità

Il petrolio prosegue sulla via dei buoni rialzi visti nelle sedute precedenti (ieri +22% il Wti e +10% il Brent): anche se non si attenuano i timori sulla capacità di stoccaggio, vicina ai limiti, e sulla domanda globale, a incoraggiare gli investitori sono i timidi segnali di recupero della richiesta di benzina, mentre in vari Paesi si va verso un allentamento delle misure restrittive varate in risposta alla pandemia di coronavirus. Ieri, negli Stati Uniti, le scorte di greggio sono aumentate, ma meno delle previsioni, mentre quelle di benzina sono diminuite di 3,669 milioni di barili a 259,565 milioni, contro previsioni per un rialzo di 2,7 milioni. Così i future del Wti giugno salgono del 12% a 16,88 dollari al barile, dopo avere toccato un massimo di 17,21 dollari nel premercato. Il Brent di pari scadenza, in scadenza oggi, sale del 6,5% a 24 dollari al barile, dopo avere toccato un massimo di 24,91 dollari. Il future luglio cresce del 5,37% a 25,52 dollari. Dopo lo scivolone che ha portato i prezzi del Wti in territorio negativo e il successivo parziale recupero, "siamo più vicini a un equilibrio tra 15 e 20 dollari, livello che riflette temi noti, dalla distruzione della domanda che ha portato ai problemi di stoccaggio all'attesa di notizie sul fronte del taglio dell'offerta", hanno detto gli analisti di Cmc Markets.

Biglietto verde in ribasso con la Fed «pronta a tutto»

Dollaro in ribasso sulle principali valute dopo che la Federal Reserve si è impegnata a "fare tutto il necessario" per sostenere l'economia americana, messa in ginocchio dalla pandemia di coronavirus (-4,8% il Pil del primo trimestre), e ha aperto a ulteriori misure di allentamento monetario. Sull'andamento del biglietto verde incide anche il fatto che la Banca centrale americana ha spento l'ottimismo di chi prevedeva una ripresa rapida, parlando di "notevoli rischi per le prospettive nel medio termine". Infine, il dollaro non è aiutato dai segnali di rallentamento della pandemia in molti Paesi, ma non negli Stati Uniti, cosa che riduce la domanda di investimenti considerati sicuri, come quelli nei fondi denominati appunto in dollari. A limitare i cali del biglietto verde sull'euro (poco mosso a 1,0866, dagli 1,0853 della chiusura di ieri) è l'attesa per le decisioni della Bce, prevista per oggi: l'Eurotower dovrebbe ampliare gli acquisti di debito includendo i "junk bond" e compiere ulteriori passi per allentare le condizioni del mercato del credito. Il dollaro è dunque in calo sulla valuta giapponese a 106,5 yen, vicino ai minimi in sei settimane, mentre contro la sterlina si attesta a 1,248, dopo il ribasso dello 0,3% registrato ieri. Il biglietto verde è poco mosso sul franco svizzero a 0,9744.

Tokyo positiva con l'accelerazione di Wall Street

La Borsa di Tokyo apre in positivo dopo il giorno di festività nazionale, spinta dall’accelerazione degli indici azionari Usa e in attesa dei dati sull’attività manifatturiera in Cina. Il Nikkei ha chiuso a +2,14 per cento.

In generale, i mercati azionari sono reduci da tre sedute consecutive in netto rialzo . Gli acquisti sono stati favoriti dalle notizie relative alla stabilizzazione del contagio e dagli annunci della graduali riduzioni delle restrizioni da parte di diversi governi in tutto il mondo. Positivi, infagtti, anche i future sugli indici sia europei che statunitensi.