Attesa per un Etf che investa in token: il Bitcoin sale ai massimi da 21 mesi

Il Bitcoin ha superato i 45.000 dollari per la prima volta in quasi due anni, mentre cresce l’attesa degli operatori per l’approvazione di un fondo negoziato in borsa che investa direttamente nel token (una frazione - gettone - di una criptovaluta emessa) più grande. La criptovaluta è balzata del 4,3% al livello più alto dal 6 aprile 2022 ed è stata scambiata a 45.355 dollari alle 12:25 ora di Singapore. Anche altri token sono cresciuti: Ether, il secondo più grande, è salito del 2,6 per cento.

Il Bitcoin è salito di oltre il 20% dall’inizio di dicembre, mentre si avvicina il termine del 10 gennaio entro il quale la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (Sec) dovrà dare il suo benestare a uno spot ETF Bitcoin, come richiesto da alcuni grandi gestori a cominciare da Blackrock. “La pressante richiesta da parte dei principali asset manager mondiali evidenzia la crescente presenza di capitali in cerca distrumenti di investimento semplici in questa asset class”, è il commento della fintech CheckSig specializzata nei prodotti cripto secondo cui anche l’halving di Bitcoin (cioè il dimezzamento della ricompensa a chi estrae bitcoin che avviene ogni quattro anni), previsto per maggio 2024, alimenta aspettative positive, rafforzando la consolidata tendenza rialzista collegata a questo fenomeno.

Alcuni trader negli Stati Uniti e in Europa temono di perdere l’occasione in vista dell’imminente approvazione e gli investitori hanno iniziato a “comprare il 1° gennaio, come prima cosa la mattina di Capodanno”, spiega Hayden Hughes, cofondatore della piattaforma di social-trading Alpha Impact.

Scommessa su quota 50mila dollari

I trader di opzioni stanno scommettendo sul raggiungimento di quota 50mila dollari da parte del Bitcoin, sfruttando l’ottimismo dell’ETF. È improbabile che si verifichi una correzione di rotta importante, visto il più ampio sentimento rialzista e l’imminente dimezzamento, spiega Cici Lu McCalman, fondatrice della società di consulenza blockchain Venn Link Partners, riferendosi al processo che dimezza la quantità di Bitcoin che i “miners” ricevono per ogni blocco di ricompensa. “Penso che i trader abbiano bisogno di nervi d’acciaio per andare allo scoperto sul BTC”, ha sottolineato McCalman.

Il dimezzamento di Bitcoin, cioè il dimezzamento della ricompensa a chi estrae bitcoin - detto anche halvening - avviene ogni 4 anni circa, È una condizione stabilita nel protocollo delle criptovalute che richiede che la ricompensa di blocco di Bitcoin venga dimezzata ogni 210.000 blocchi. La criptovaluta ha toccato dei record dopo ognuno degli ultimi tre dimezzamenti. Il rimbalzo di quasi il 160% del Bitcoin lo scorso anno ha parzialmente riparato alcuni dei danni causati dal precipitoso crollo del 2022, che si è riverberato sul settore delle criptovalute. Il token ha sovraperformato le azioni globali e l’oro nel periodo, ma rimane al di sotto del record dell’era della pandemia del 2021, pari a quasi 69.000 dollari.