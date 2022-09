Attese oltre 450mila domande per i 200 euro ai professionisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Oltre 150mila avvocati, 115mila tra architetti e ingegneri, 30mila commercialisti, più di 14mila ragionieri e 11mila consulenti del lavoro. Ai quali vanno aggiunti circa 43mila geometri e 40mila medici liberi professionisti. Sono queste le categorie più numerose che a giorni potranno richiedere il bonus di 200 euro anti inflazione, riservato dal decreto legge Aiuti (50/2022) a chi ha redditi fino a 35mila euro.

In tutto, per i professionisti ordinistici si stima una platea potenziale sopra i 450mila destinatari, non escludendo che alla fine ci si possa anche avvicinare di più alla soglia dei 478mila beneficiari coperta dai 95,6 milioni stanziati con l’ultimo incremento del Fondo per gli autonomi recato dal decreto legge 115/2022. Ma non si dovrebbe comunque superarla: sia perché le stime - che le Casse previdenziali hanno comunicato al Sole 24 Ore del Lunedì - si basano solo sui redditi professionali, mentre per il bonus va considerato il reddito complessivo (incluse, ad esempio, le entrate da case date in affitto, ma esclusa l’abitazione, eventuali Tfr e arretrati soggetti a tassazione separata); sia perché le previsioni fornite dalle Casse ora non possono che basarsi sui redditi 2020, anno di incassi contratti per molti professionisti. Anche l'importo contenuto del bonus potrebbe limitare le richieste.

Loading...

E infatti anche secondo l’Adepp, l'associazione degli enti previdenziali, lo stanziamento «si rivela capiente rispetto alla platea dei beneficiari». Anche se l’erogazione avverrà in ordine cronologico di presentazione, quindi, per tutti ora il messaggio è di non affrettarsi a inviare le domande: la data di avvio sarà fissata due giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo (prevista a breve dopo la registrazione della Corte dei conti) ma comunque non prima del 20 settembre. Sempre Adepp fa sapere che ci sarà tempo fino al 30 novembre per le domande.

Rassicurazioni analoghe anche dalle singole Casse. Valter Militi, alla guida di Cassa forense, non prevede una corsa degli avvocati come accaduto per il bonus 600 euro due anni fa: «Non solo l’importo stavolta è inferiore ma non c’è neanche la paralisi totale dell’attività professionale come accaduto con il lockdown».

I numeri

Il maggior numero di domande è atteso per gli avvocati, come è già avvenuto per il bonus 600-1.00 euro: 156mila ipotizzate da Cassa forense (24.810 i professionisti sotto i 35mila euro in Campania, oltre 19mila nel Lazio e 15mila in Puglia). Più contenute, ma sempre alte in rapporto agli iscritti, le platee stimate da biologi e giornalisti (15mila domande ciascuna), 16mila dai veterinari, 9.500 dai periti industriali («la nuova copertura finanziaria può evitare la corsa al click day» rassicura il presidente Paolo Bernasconi), circa 6mila per il pluricategoriale Epap, poco più di 2.800 per i periti agrari e agrotecnici di Enpaia e solo 200 dai notai.