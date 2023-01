Europa in calo in attesa di Lagarde a Davos e verbali Bce

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lo scivolone accusato ieri da Wall Street, colpita dai timori di recessione, rischia di far deragliare il rally di inizio anno delle Borse europee, che aprono in rosso. Gli investitori valutano le prospettive di frenata dell'economia (oggi negli Usa sono attesi altri indicatori, tra cui le richieste di sussidi di disoccupazione e l'indice manifatturiero della Fed di Filadelfia) e la strategia delle banche centrali dopo che ieri tre presidenti regionali della Fed hanno confermato la necessità per la Banca centrale di continuare ad alzare i tassi d'interesse all'attuale ritmo. Sempre ieri, inoltre, gli esperti di S&P Global Ratings hanno previsto che i tassi della Bce raggiungeranno i massimi tra marzo e maggio e non saranno abbassati prima dell'ultima parte del 2024. Intanto, oggi la Bce pubblica i verbali dell’ultima riunione di politica monetaria, quando la presidente Christine Lagarde interverrà al World economic forum di Davos. Si muovono sotto la parità il FTSE MIB di Milano e i principali indici europei, a partire dal CAC 40 di Parigi e il DAX 40 di Francoforte.

A Milano deboli il comparto oil e Snam dopo il nuovo piano

Tra i principali titoli milanesi, Eni è debole dopo che gli analisti di Jp Morgan hanno tagliato la raccomandazione sul titolo a neutral dal precedente overweight. Realizzi su Tenaris, mentre Snam Rete Gas è debole dopo la presentazione del nuovo piano al 2026. Giù anche Buzzi Unicem, Saipem e Stellantis, mentre guadagnano terreno Tim e Azimut.



Banche centrali sotto i riflettori

Già mercoledì era stata una giornata centrata su dati economici e banche centrali. Da un lato la Bank of Japan ha ribadito la sua politica ultra-espansiva. Dando un sollievo ai mercati, che temevano qualche sgradita svolta. Negli Stati Uniti sono usciti vari indicatori (dal calo oltre alle attese delle vendite al dettaglio al ridimensionamento dei prezzi alla produzione) che hanno confermato l'aspettativa di consumi in frenata e dunque di prezzi in calo. E questo ha ulteriormente ridimensionato le attese di rialzi dei tassi da parte della Fed. Martedì sera era invece uscita un’indiscrezione su Bloomberg, secondo cui anche la Bce potrebbe rallentare un po’ il passo dei rialzi dei tassi. Questo ha spinto il mercato a ridimensionare le attese sulle politiche monetarie restrittive.

Oggi gli indizi in arrivo saranno dunque guardati per vedere se queste speranze di banche centrali più caute saranno confermate. È vero che i verbali della Bce sono relativi alla riunione del 15 dicembre scorso, quella in cui la presidentessa Christine Lagarde era stata durissima annunciando rialzi da 50 punti base in tutte le riunioni successive. Dunque è difficile che diano informazioni diverse. Ma da allora i segnali sull’inflazione mostrano prezzi in calo. E grazie al ribasso forte del gas, l’inflazione è attesa in deciso calo anche nei prossimi mesi. Questo ha fatto cadere i rendimenti dei titoli di Stato da inizio anno ad oggi.

Euro stabile, frena il prezzo del petrolio

Sul mercato valutario, l'euro vale 1,0819 dollari da 1,0817 ieri in chiusura. La moneta unica è indicata anche a 138,79 yen (da 139,07), mentre il rapporto dollaro/yen è a 128,29 (128,58). Frena il prezzo del petrolio in attesa della pubblicazione dei dati sulle scorte americane: il future marzo sul Brent cede lo 0,56% a 84,5 dollari al barile, mentre l'analogo contratto sul Wti perde lo 0,79% a 79,17 dollari. In rialzo del 4,6% a 64,6 euro per megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam.