Borse correggono: S&P taglia Pil Cina e dati industria tedesca Gli investitori attendono oggi, tra le altre cose, il giudizio di Fitch sull’Italia. La pubblicazione del rating avverrà in serata con i mercati del Vecchio continente chiusi. di Andrea Fontana

(EPA)

2' di lettura

Correggono le Borse europee nell'ultima seduta di una settimana molto brillante di recupero dopo i ribassi innescati dalla diffusione del coronavirus: +5,4% Milano in quattro giorni e +4,5% l'Eurostoxx50. Il taglio alle stime di crescita della Cina da parte di S&P, a +5% dal +5,7% precedente, contribuisce alla flessione dei listini insieme alla netta flessione a dicembre della produzione industriale tedesca . Il FTSE MIBdi Piazza Affari scende comunque di neppure mezzo punto percentuale.



Attesa per rapporto lavoro Usa e Fitch su Italia

Oggi l'attenzione degli operatori sarà posta sul rapporto mensile Usa sul mercato del lavoro, mentre a Milano, oltre alle trimestrali, c'è attesa per il giudizio di Fitch sul debito sovrano italiano. Sul Ftse Mib sale Mediobanca recuperando terreno dopo la reazione negativa ai conti semestrali. Bene Nexi anche se la decisione di Sia, società di infrastrutture per i sistemi di pagamento controllata da Cdp, di intraprendere il processo di quotazione in Borsa allontana lo scenario di una alleanza tra i due gruppi.

Realizzi su Unicredit e su Fiat Chrysler

Realizzi su Unicredit e sulla galassia Fiat-Agnelli (Fca e Exor in primis). In fondo al listino A2a. Piatta Enel che ieri ha pubblicato i conti mostrando un ebitda in crescita del 10,5% a 17,9 miliardi di euro: il ceo Starace ha affermato che il gruppo è ben posizionato per centrare gli obiettivi del piano al 2022. Fuori dal Ftse Mib scende Cattolica Ass che ha tagliato i target sull'utile operativo per il 2020.



Anche le Borse asiatiche si sono mosse leggermente sotto la parità, con Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,19% e Shanghai in marginale ribasso.



Petrolio stabile: Brent a 55 dollari al barile

Prezzi del petrolio stabili a 51 dollari al barile per il Wti marzo e a 55 dollari al barile per il Brent aprile.Euro/dollaro stabile a 1,096 (da 1,097 di ieri). Uero/yen a 120,53 (da 120,70). Dollaro/yen a 109,89 da 109,94.