Attestor, in cantiere l’aumento di capitale per il rilancio di Bim Previsto un incremento di circa 70-90 milioni. Il fondo ha l'86% delle azioni di Carlo Festa

I soci e il management studiano un aumento di capitale per Banca Intermobiliare (Bim). È in vista un nuovo imminente passaggio all'interno del complesso piano di rilancio dell'istituto di private banking, di cui azionista di controllo è il private equity britannico Attestor Capital, tramite il veicolo Trinity Investment Designated Activity Company. Il rafforzamento di Banca Intermobiliare dovrebbe infatti fornire le risorse per il rilancio del gruppo, che si trova ad operare in un settore, quello della gestione dei patrimoni familiari, estremamente competitivo ed è in una fase di debolezza dei conti. Il risultato di periodo nel trimestre è stato negativo per circa 8,3 milioni (era invece negativo per 6,4 milioni al 31 marzo del 2018).

L'aumento di capitale rafforza comunque la strada di rilancio «stand alone» dell'istituto e va così a sgombrare il campo da altre opzioni, come l'ingresso sulla scena di altri competitor: negli ultimi mesi è circolato, ad esempio, il nome di Banca Generali, ma nessuna discussione si è però mai veramente concretizzata.L'aumento di capitale è uno dei passaggi in programma, dopo che già nello scorso aprile Attestor ha rivoluzionato il vertice di Banca Intermobiliare e ha presentato la lista dei candidati per il nuovo consiglio di amministrazione, indicando come nuovo ad Claudio Moro, ex capoazienda di Banca Leonardo e con una passata esperienza a Lazard, che ha sostituito Matteo Colafrancesco. Proprio Moro è al lavoro sul piano strategico del gruppo.