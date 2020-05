Attività all’aperto dal 18 maggio, centri estivi e asili da giugno: pronto il piano per l’infanzia In attesa del parere del Comitato tecnico scientifico, ecco la proposta presentata dal ministr o Elena Bonetti per la fase 2 di bambini e ragazzi di Michela Finizio

Outdoor educatio n per i bambini dai 3 anni in su a partire dal 18 maggio, riapertura di asili nidi e scuole materne dal mese di giugno e centri estivi. Sono queste le proposte per l’estate 2020 contenute nel “piano per l’infanzia” presentato dal dipartimento della Famiglia del ministro Elena Bonetti al Comitato tecnico scientifico. Il Cts nei prossimi giorni dovrà decidere se dare il via libera o meno a queste linee guida, pensate per garantire a bambini e ragazzi l’esercizio del diritto alla socialità e al gioco nella fase 2 dell’emergenza Covid-19.

I dubbi, in queste ore, si concentrano soprattutto sulla riapertura dei servizi educativi per la fascia 0-6 anni per cui andranno adeguate le strutture e per questo motivo è stata istituita una Commissione tecnica presso il ministero dell’Istruzione.

Fortemente voluto dal ministro Elena Bonetti, il piano per l’infanzia inviato al Cts è stato messo a punto con la collaborazione dell’Istituto degli innocenti, dopo aver raccolto il parere del tavolo tecnico a cui hanno partecipato Miur, Anci, Upi e regioni.

Due le tappe previste nella proposta:

● dal 18 maggio e per tutto il periodo estivo: possibilità per gli enti interessati di avviare percorsi di outdoor education, cioè attività organizzate all’aperto per i bambini dai 3 anni in su nell’ambito di parchi, giardini o luoghi similari (ad esempio fattorie didattiche o cortili condominiali, e così via)