«Attrarre traffici di qualità, altrimenti ci resteranno solo le briciole»

Riccardo Monti

«Il commercio globale cresce e ritrova nel Mediterraneo una rotta strategica. Ora è il tempo di correre per adeguare il sistema logistico del Mezzogiorno d’Italia e renderlo all’altezza della sfida». Una strigliata forte quella che Riccardo Monti, neo presidente dell’Interporto Sud Europa, di Maddaloni e Marcianise, ex presidente dell’Ice, vuole indirizzare a operatori del settore e stakeholder perchè si sblocchino progetti e attività che da tempo attendono sviluppi. Per ora mancati.

Siamo nel pieno dell’epidemia da Covid, ovunque si giri lo sguardo si vede crisi sanitaria ed economica, invece, i trasporti di merci reggono, anzi, nel campo della logistica il bilancio è positivo. Ci spiega perché?

Potrei parlare di una accelerazione dell’e-commerce e di alcuni settori come l’alimentare che tengono. Ma l’analisi deve partire da prima del Covid e da una forte crescita del commercio globale che ormai predilige le rotte mediterranee. Le ragioni sono note: l’impiego di mega navi, il raddoppio del canale di Suez, la strategia cinese della Via della Seta. L’IItalia e in particolare il Sud si trovano in una posizione ideale per intercettare questi traffici. Ma è necessario dotarsi delle infrastrutture per gestire movimentazioni di merce molto importanti.

Quali infrastrutture sono prioritarie?

Partirei dai porti, e dai programmi di dragaggio. In molti casi i lavori sono in corso, anche se avanzano con fatica. Ma si deve accelerare a Napoli, Salerno, Taranto, Gioia Tauro, bisogna fare in fretta. Si tratta di interventi fondamentali per consentire l’approdo di grandi navi. In realtà la legge sulle Autorità portuali ha messo in moto alcuni interventi. Ma c’è anche altro da fare.

Cosa?

Sempre i porti devono rendere più fluide le operazioni di carico e scarico merci, dotandosi di piattaforme tecnologiche adeguate. Devono anche provvedere alla digitalizzazione. Si pensi che nel porto di Singapore le operazioni di sdoganamento sono state semplificate tanto che vengono realizzate quando la merce è ancora a bordo. L’Agenzia delle Dogane sta facendo un grande sforzo in questa direzione.

E gli interporti, le piattaforme logistiche?

Veniamo da anni in cui costruire infrastrutture in Italia è stato quasi impossibile. Abbiamo maturato 30 anni di ritardo, non possiamo negarlo. Le infrastrutture al Sud mancano e non se ne può più fare a meno. Ora ci sono due occasioni importanti da cogliere. E guai a lasciarsele sfuggire!