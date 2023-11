Attrezzature professionali per la ristorazione: nasce Fine, network da 360 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nasce una rete da 360 milioni di fatturato nel settore delle attrezzature professionali per la ristorazione in grado di agire a livello europeo. Fine - Foodservice International Network è infatti frutto dell’incontro di tre aziende leader negli equipaggiamenti per gli operatori della ristorazione (foodservice equipment) nei rispettivi mercati di riferimento: Pentagast, Gif e Digrim.

Non si tratta di una fusione o di una joint venture, ma Fine si costituisce come Gruppo europeo di interesse economico (Geie) e «opera come un polo centrale per produttori, fornitori e distributori a livello europeo che riunisce oltre 350 rivenditori, 1.850 tecnici in 9 Paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e Svizzera) – annuncia una nota della nuova realtà –. L’obiettivo del network – – è di rispondere alle crescenti sfide del mercato offrendo soluzioni innovative e sostenibili per migliorare l’efficienza delle cucine professionali, ridurre i costi e minimizzare l’impatto ambientale».

Loading...

Il Geie è un’entità giuridica basata sul diritto comunitario per facilitare ed incoraggiare la cooperazione transfrontaliera (Regolamento CEE n. 2137 del 25 luglio 1985) e facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività ed esperienze.

Digrim, nato nel 1976, è primo gruppo di acquisto italiano di attrezzature professionali per la cucina con un giro d’affari di 43 milioni; Pentagast è la più grande rete tedesca per il settore del foodservice, attiva dal 1986 fattura 194 milioni; 123 milioni invece sono i ricavi della francese Gif che dal 1967 riunisce aziende specializzate nel settore.

Tre aziende storiche quindi, che «condividono conoscenze e competenze, dando vita a una rete estesa di esperti altamente specializzati nel settore delle attrezzature professionali per cucine, hotel e catering», in grado «di offrire ai key account internazionali una gamma completa di servizi che copre ogni aspetto del settore della ristorazione, dalla primissima idea fino all’installazione finale, una soluzione one-stop-shop che offre a clienti e produttori nuove opportunità per espandere e ottimizzare il proprio business a livello internazionale».