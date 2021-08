I professionisti, ordinistici e non ordinistici, sono inseriti in elenchi sul Portale del reclutamento. Per l’attribuzione degli incarichi di collaborazione le amministrazioni devono chiamare almeno quattro professionisti o esperti tra quelli iscritti nel relativo elenco in ordine di graduatoria e scegliere a chi attribuire l'incarico sulla base di un colloquio

5/7 7/7 Menu