Attuare il Pnrr favorendo le partnership con i privati

Tuttavia, ciò che farà la differenza sarà la capacità delle amministrazioni di esercitare una committenza sofisticata, in grado di valorizzare quelle imprese capaci di esprimere soluzioni in grado di generare un reale contributo agli obiettivi trasformazionali del Pnrr. La straordinaria spinta generata dal Pnrr si potrà trasformare in un cambiamento reale solo se le amministrazioni sapranno essere ambiziose e preparate. Gli strumenti e le politiche ci sono; serve abbattere la barriera culturale dell’avversione al rischio e al cambiamento. Le nuove progettualità potranno offrire opportunità di investimento nell’economia reale anche al risparmio privato, sempre più abbondante e sempre più alla ricerca di impieghi capaci di concorrere a obiettivi di sviluppo. In questa prospettiva, va considerato il contributo che potranno dare i Pir (Piani individuali di risparmio), gli Eltif (European long term investment fund – fondi chiusi di investimento a lungo termine) e i capitali raccolti con finalità di impatto (impact investing). L’ingente risparmio italiano è un bene prezioso e delicato. Non possiamo pensare di tassarlo, ma è anche uno spreco che rimanga inattivo sui conti correnti, particolarmente ora in regime di alta inflazione. Per questo ora esso più che mai deve essere canalizzato verso l’economia reale italiana.

Il Pnrr non è quindi solo una questione che riguarda la politica e la pubblica amministrazione. Le sfide che abbiamo davanti possono essere affrontate solo con un “Piano di tutto il Paese”. Ciò richiede, da un lato, che le amministrazioni sappiano esercitare una committenza sofisticata per offrire spazi di investimento, di capacità e capitali, al mercato; e, dall’altro, che le imprese mettano in campo le loro migliori risorse per contribuire alla realizzazione degli obiettivi strategici. Per favorire questo allineamento e una co-evoluzione pubblico-privato, l’Università Bocconi ha lanciato il Pnrr Lab, che ha l’obiettivo di monitorare l’attuazione del Piano e di sperimentare e stimolare, come in un vero laboratorio, la partecipazione delle imprese all’attuazione.

Vitale & Co., presidente advisory board del Bocconi Pnrr Lab