Aubrey Beardsley, artista scandaloso

Nello stesso anno è diventato direttore della rivista The Yellow Book, il cui successo è stato dovuto soprattutto ai suoi disegni e illustrazioni, e ha partecipato alla prima mostra londinese dedicata ai poster, una forma d'arte che aveva scoperto in un viaggio a Parigi e che lo aveva entusiasmato per le linee essenziali e messaggio immediato.

Il successo però è durato poco. Quando nel 1895 Wilde fu processato e condannato per “indecenza” a causa della sua omosessualità, il suo amico e illustratore Beardsley fu coinvolto suo malgrado nello scandalo. Licenziato dalla casa editrice inglese, l'artista si rifugiò in Francia, a Dieppe.



I suoi disegni sono diventati sempre più espliciti e scandalosi, come le illustrazioni per Lisistrata di Aristofane, o per la Sesta Satira di Giovenale. La sala della Tate che mostra i disegni erotici è chiusa da una tenda, per evitare di scioccare i visitatori incauti.

Sempre più malato, girovagando in Europa per cercare un clima più congeniale, alla fine Beardsley si è arreso al male che lo tormentava da quando era bambino. E' morto giovanissimo a Mentone, nel sud della Francia, nel 1898, ma le sue opere hanno continuato ad avere successo e il suo stile viene imitato tuttora.