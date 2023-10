Auctus Partners rileva Comesvil, player napoletano del segnalamento ferroviario

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Comesvil, società napoletana attiva nel comparto del segnalamento ferroviario, vede entrare nel proprio capitale il fondo di private equity tedesco-italiano Auctus Partners con una percentuale del 65 per cento. L’obiettivo è sviluppare una piattaforma che, partendo dal mercato italiano, punti a consolidarsi anche in ambito europeo e internazionale.

L’operazione è stata sostenuta da UniCredit con un finanziamento ad hoc a supporto, mentre Iniziativa, boutique finanziaria con il suo headquarter a Napoli e sedi a Milano, Roma, Torino e Bruxelles, ha agito come financial advisor e coordinator dell’operazione per conto di Comesvil e della proprietà.

Loading...

Comesvil, che ha chiuso il 2022 con un volume d’affari in crescita di circa il 35% rispetto al 2021 e un portafoglio ordini di oltre 5 volte il fatturato, vanta presenza internazionale con una controllata in Arabia Saudita, e sedi operative in Danimarca e Emirati Arabi. Le sedi all’estero sono stabilmente coinvolte nella costruzione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei rispettivi paesi. La società gestisce inoltre cantieri in Europa, Asia e America.

Auctus, con circa 400 operazioni dal 2001 a oggi, è un un fondo di private equity attivo in tutta Europa. L’approccio è investire in small and mid cap di eccellenza acquisendone una quota di maggioranza. Auctus interviene attraverso una propria strategia di «buy-and-build» che punta a fornire alle società partecipate capitali, competenze e network per la crescita, anche attraverso acquisizioni e stimolando aggregazioni. Comesvil rappresenta per Auctus la 29esima operazione in Italia dal 2007 a oggi. Il fondo tedesco-italiano ha un portafoglio partecipazioni che conta 43 gruppi per un valore di fatturato cumulato superiore a 2 miliardi di euro e un capitale gestito di oltre 800 milioni.

«L’ingresso di Auctus è finalizzato a consentire a Comesvil di continuare a crescere e di managerializzarsi ulteriormente», afferma l’ad di Comesvil Enzo Greco che manterrà la conduzione strategica e operativa della società nei prossimi anni. Per Ingo Krocke, ceo e partner di Auctus, la scelta di investire su Comesvil «conferma la crescente presenza sul mercato italiano e si inserisce in una strategia volta a individuare eccellenze italiane che, con il nostro supporto, possano crescere sia sul mercato nazionale che all’estero». Per Ferdinando Natali, responsabile per il Sud di UniCredit, «prosegue con determinazione» l’impegno del gruppo bancario «a sostegno delle eccellenze imprenditoriali del Mezzogiorno». Ivo Allegro, ad di Iniziativa, parla di «grande soddisfazione» per «aver chiuso il quarto deal negli ultimi dieci mesi assistendo Comesvil, azienda che supportiamo nelle sue strategie di sviluppo sin dal 2015».