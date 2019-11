Audemars Piguet vince il Grand Prix Il brand si é aggiudicato tre riconoscimenti su 19 totali, doppia affermazione per Bulgari, un premio a Chanel di Paco Guarnaccia

2' di lettura

La sera del 7 novembre sono stati consegnati gli attesi premi del Grand Prix d’Horlogerie de Genève (Gphg), riconoscimenti che nel settore sono considerati come degli Oscar. La kermesse che quest’anno è giunta alla 19ª edizione ha visto l’affermazione di Audemars Piguet che ha portato nella cittadina Le Brassus, dove il brand risiede da sempre, tre statuette di peso sulle 19 totali.

A partire dall’Aguille d’Or, quella che certifica il titolo di orologio migliore dell’anno, per il suo Royal Oak Calendario Perpetuo Extra-Piatto, modello presentato ufficialmente all’ultimo Sihh di Gennaio (l’anno precedente ne era stato mostrato un prototipo non definitivo).

Questo modello con cassa e bracciale in titanio e lunetta in platino è attualmente l’orologio più sottile al mondo (solo 6,3 mm di spessore) con il movimento automatico e il calendario perpetuo: un plus che, aggiunto al fatto di essere un Royal Oak, è risultato vincente.

François-Henry Bennahmias, ceo della maison, si è alzato dal suo posto in platea altre due volte per ricevere anche il Men’s Complication Watch Prize, assegnato al Code 11.59 by Audemars Piguet Ripetizione Minuti Supersonnerie, e l’Iconic Watch Prize al Royal Oak Jumbo Extra-Thin. Significativo, in prospettiva, il riconoscimento ricevuto dalla nuova collezione Code 11.59 by Audemars Piguet, molto discussa al suo lancio a inizio anno, quasi un deja-vu per il brand visto che successe la stessa cosa nel 1971 quando presentò il Royal Oak.

Doppia affermazione per Bulgari che ha conquistato il Chronograph Watch Prize con l’Octo Finissimo Chronograph Gmt Automatic, il più sottile sul mercato con queste complicazioni con un movimento di soli 3.30 mm di spessore, e il Jewellery Watch Prize con il Serpenti Misteriosi Romani, pezzo unico preziosissimo (il più costoso segnatempo mai realizzato dalla maison), formato da bracciale in oro bianco tempestato di diamanti con l’indicazione dell’ora nascosta nella bocca del serpente, visibile quando questa è aperta.