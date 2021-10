Audi A 3 PHEV: 1.692 unità

L’Audi A 3 ha un sistema ibrido plug-in con delle batterie ricaricabili dall'esterno. Il powertrain è composto da un motore 4 cilindri turbo benzina, il 1.400 TFSI da 150 cv di potenza e 250 Nm di coppia e da un propulsore elettrico con 109 cv e 330 Nm, integrato nel cambio robotizzato doppia frizione S tronic a 6 marce. Complessivamente, il sistema ibrido eroga 204 cv e 350 Nm. Spinta dal solo motore elettrico, l'Audi A3 Sportback 40 TFSI e percorre fino a 67 km con un pieno di corrente e raggiunge la velocità massima di 140 kmh. La casa tedesca l'ha affiancata con una seconda versione sempre ibrida plug-in che è accreditata di ben 245 cv di potenza massima vera e con un look decisamente più sportiveggiante come nelle migliori tradizioni del costruttore premium made in Germany. Il livello di qualità ha pochi riscontri in altri brand del lusso, mentre a tutto ciò va poi aggiunta la professionalità tipica di tutte le Audi.



