Audi 81.675 immatricolazioni

Audi conquista la terza posizione tra i marchi più venduti in Europa a marzo 2023 grazie alle 81.675 immatricolazioni contro le 65.094 del 2022 e facendo registrare una crescita del 25,5%. Come market share, secondo l’analisi fatta da ACEA, Audi ha raggiunto a marzo 2023 il 5,7% del mercato. Nel periodo gennaio-marzo è cresciuta del 19,3% passando da 150.219 a 179.272 immatricolazioni. Tra i modelli più venduti nella prima parte dell’anno non manca l’Audi Q3. Con la seconda generazione, la Q3 è diventata più matura dal punto di vista estetico e offre una praticità d'uso superiore, grazie alle dimensioni più generose, alla versatilità degli interni e ai molteplici dettagli pratici. Analogamente ai modelli di categoria superiore, anche la nuova Q3 dispone ora del cockpit virtuale, di un ampio display per il sistema Mmi touch e di soluzioni all’avanguardia per l’infotainment connesso. Nuovi sistemi ausiliari offrono assistenza in fase di parcheggio, nella guida in città e sui percorsi autostradali garantendo, in sinergia con l'assetto ottimizzato, un netto incremento del comfort di marcia. Diverse le possibilità di personalizzazione tramite i numerosi optional ed i diversi pacchetti opzionali, come l'S line exterior che offre caratterizzazioni estetiche maggiormente sportive.

