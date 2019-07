Audi A1, arriva la versione Citycarver che si crede un suv Una urban car ad assetto rialzato per le giungle metrolitane di Corrado Canali

L'assetto rialzato di 40 mm ma anche le sospensioni dall'escursione maggiorata di 35 mm e i pneumatici dalla spalla più generosa giustificano la ”mission” da off-road metropolitano della Audi A1 citycarver.



Realizzata sulla base della nuova A1 Sportback la vettura si segnala per il look tipico dei modelli a “ruote alte” del brand di Ingolstadt, a cominciare dalla mascherina a nido d'ape per continuare con le protezioni sottoscocca che rendono più muscolosa la compassata Audi A1 di seconda generazione.

All'interno la nuova compatta Audi dispone di serie del display MMI touch con schermo touch da 10,1 pollici dal quale è possibile gestire tutte le principali funzioni della vettura. O ancora a richiesta i fari full Led con indicatori dinamici al retrotreno.

A tutto ciò si aggiungono, poi, i numerosi sistemi di assistenza alla guida a cominciare dall'Audi pre-sense che rileva la presenta di pedoni e ciclisti offerto di serie. Il settaggio delle sospensioni contribuisce a garantire un compromesso ideale fra prestazioni e confort a bordo. A cui segue il pacchetto Audi drive select coi 4 programmi di guida disponibili: auto, dynamic, efficiency ed individual.

La nuova Audi A1 citycarver sarà ordinabile da fine agosto in vista del lancio nelle concessionarie nel terzo trimestre di quest'anno nelle motorizzazioni a benzina già disponibile per la A1 Sportback che nel caso della citycarver avranno potenze comprese fra i 95 cv del 1.000 cc a tre cilindri e i 150 cv del 4 cilindri di 1.500 cc.

Della citycarver Audi proporrà anche la serie limitata Edition One. Oltre ai loghi sulle porte dietro la vettura si caratterizza per i cerchi da 18”, per la verniciatura esterna Arrow Gray o Pulse Orange, per le griglie nero lucido, per i gruppi ottici bruniti e per gli interni S line con dettagli in colore contrastante.

Da definire, infine, i prezzi che potrebbero essere di poco superiori alle versioni con assetto normalizzato