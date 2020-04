Audi A1 Citycarver, arriva il 1.500 a benzina da 150 cv L'offerta dei quattro anelli per A1 in versione “rialzata” si arricchisce con il propulsore 1.5 litri da 150 cv disponibile sia con il cambio manuale che automatico. Il prezzo parte da poco più di 27mila euro. di Giulia Paganoni

2' di lettura

Nuova linfa al crossover metropolitano Audi. Dopo alcuni mesi dal debutto, la A1 Citycarver introduce un'altra motorizzazione: il 35 Tfsi da 150 cv con disattivazione parziale dei cilindri (Cod).

Baby off-road e sportiva

Il design unisce le linee della seconda generazione della citycar dei quattro anelli, la A1, alle caratteristiche off-road dei modelli della famiglia Q, come l'assetto rialzato di 40 millimetri.

Ora, oltre le doti da piccolo fuoristrada si uniranno anche quelle da baby sportiva, grazie alla potenza erogata dal motore quattro cilindri 1.5 litri da 150 cv e 250 Nm di coppia massima. Per il cambio, la scelta è doppia: il sei marce manuale o la trasmissione doppia frizione S tronic a 7 rapporti. In entrambi i casi, le performance dichiarate dalla casa di Ingolstadt registrano uno scatto 0-100 km/h in 8,2 secondi e una velocità massima di 220 km/h.

Sistema di disattivazione del cilindro: ecco come funziona

L'efficienza del powertrain 1.5 Tfsi è arricchita dalla tecnologia cylinder on demand (Cod). Il funzionamento è il classico: la gestione elettronica dell'accensione e dell'iniezione ai carichi medi e ridotti agisce sugli attuatori dell'albero a camme disattivando il secondo e il terzo cilindro attraverso la chiusura delle valvole di aspirazione e di scarico. Questo permette di contenere sia i consumi di carburante sia le emissioni. Infatti, con il cambio manuale è accreditata di consumi di 6,2/6,5 l/100km (ciclo Wltp) a fronte di emissioni ci CO2 di 141/148 g/km. Mentre con la trasmissione automatica, i valori sono rispettivamente 6,4/6,7 l/100km e 145/151 g/km.

Ampia possibilità di personalizzazione e prezzi

Le possibilità di rendere unica la vettura sono numerose, grazie ai pacchetti evo, ambient, comfort ed epic ciascuno votato a una qualità dominante nell'auto, tra illuminazione, praticità d'uso, hi-tech.

Ricordiamo, inoltre, che Audi A1 Citycarver è nativa digitale e quindi dispone di un sistema di infotainment aggiornato con cruscotto interamente digitale sistema di navigazione da cui si accede grazie allo schermo touch da 10,1 pollici.

Sul fronte sicurezza, sono disponibili numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattivo, l'ausilio al parcheggio, il pre-sense front con rilevamento di pedoni e ciclisti (di serie), il mantenimento della corsia e il sensore luci/pioggia.

Sono tre gli allestimenti disponibili (admired e identity contrast). I prezzi partono da circa 27mila euro per la versione con cambio manuale e raggiunge poco più di 29mila euro per la variante con trasmissione automatica.