Audi A1 Sportback 30 Tfsi

La compatta della Casa dei quattro anelli si rinnova. Esternamente risaltano i dettagli di chiara connotazione sportiva come la nuova fanaleria led e il disegno dei paraurti che, insieme all'ampia griglia frontale single frame più bassa rispetto il passato, la rendono più “virile”. Le dimensioni compatte di soli 4,03 m di lunghezza (+ 76 mm) sono ideali per un uso cittadino, ma le dotazioni di bordo e il bagagliaio con la capacità di carico da 335 a 1.090 litri (+ 65 litri) ne fanno una vettura adatta anche alle gite fuori porta. Dalle sorelle maggiori riceve in dote i nuovi sistemi di infotainment e assistenza alla guida ponendola ai vertici del segmento come una delle più tecnologiche. Tra le novità troviamo il cruscotto digitale da 10,25 pollici e la Radio MMI Plus con schermo da 8,8 pollici touch di serie su tutte le versioni. Importante citare le numerose dotazioni di sicurezza anch'esse di serie: il limitatore di velocità, il lane departure warning, la eCall e il Pre Sense Front, mentre a richiesta è disponibile l'adaptive cruise control e l'Audi Virtual Cockpit. La nuova A1 Sportback è disponibile in undici diverse tonalità per la carrozzeria e ha anche la possibilità di avere il tetto a contrasto. A seconda dell'allestimento alcuni dettagli come lo spoiler posteriore, la griglia del radiatore, le prese d'aria laterali, la parte inferiore del paraurti e l'estrattore, cambiano ampliando ulteriormente le possibilità di scelta. Le motorizzazioni sono esclusivamente a benzina con una vasta scelta di propulsori tutti sovralimentati con turbocompressore ad iniezione diretta e filtro antiparticolato.

Per saperne di più consulta il nostro listino