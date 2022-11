Audi A3, adesso non si compra ma si prende con il noleggio personalizzabile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quest'anno un'Audi su due venduta in Italia è un'A3. L'ultima generazione del modello che quasi trent'anni fa ha aperto il filone delle compatte premium rispetta il Dna della specie tanto con il patrimonio tecnologico sempre all'avanguardia quanto con l'appeal del design. A tutto ciò, oggi l'A3 aggiunge anche due varianti di carrozzeria: Sportback a cinque porte e Sedan a quattro porte. In entrambi i casi si può scegliere fra tante motorizzazioni molte delle quali elettrificate, tra versioni a trazione anteriore o integrale, tra cambi manuali e a doppia frizione a sei o sette marce e tre tipi di assetto.

Audi A3, c'è una versione per ogni esigenza

La gamma italiana dell'A3 è composta da ottantasette versioni e tanti tipi di motorizzazione. L'offerta parte da quelle sovralimentate a benzina a tre cilindri di 1 litro con 110 cavalli e a quattro cilindri di 1,5 litri con 150 cavalli, alle quale si affiancano quelle di analoga struttura ma mild-hybrid a 48V, oltre che di 2 litri con 190 cavalli. Il capitolo turbodiesel è composto da unità di 2 litri con potenze che vanno da 116 a 200 cavalli. Ci sono poi due proposte ibride plug-in, basate sull'abbinamento tra un motore turbo di 1,4 litri e un'unità elettrica che offrono potenze di 204 e 245 cavalli. Al vertice dell'offerta ci sono il 2 litri turbo con 310 cavalli che spinge la S3 e lo straripante cinque cilindri turbo di 2,5 litri con 400 cavalli della Rs3. A questa versione si affianca la tiratura limitata a trecento esemplari Performance Edition con 407 cavalli, che è anche la Rs3 più potente e veloce di sempre perché tocca i 300 all'ora. Il quadro è completato dall'A3 g-tron con alimentazione a metano con 131 cavalli, purtroppo in questo periodo vittima della folle impennata del prezzo di questo gas.

Audi A3, Adas e digitalizzazione in quantità

L'indole tecnologica della gamma A3 si manifesta anche nell'abitacolo. Infatti, la A3 propone la strumentazione digitale configurabile Virtual Cockpit assieme al sistema d'infotainment con assistente personale intelligente, a un'estesa connettività che affianca ad Alexa di Amazon anche Car-To-X integrato dal rilevamento dell'onda verde dei semafori e il collegamento wireless per i device. Il quadro è completato dai numerosi Adas di serie sin dalle versioni di accesso d, fra i quali rientra anche la fanaleria full-Led e ai quali si possono aggiungere i dispositivi che generano un sistema di guida semi-autonoma di livello 2.

Audi A3, il costo del noleggio adesso si cambia in corsa

La versatilità della A3 adesso è integrata dalla possibilità di modulare il canone del noleggio a lungo termine anche dopo la sottoscrizione del contratto, modificando alcuni parametri in funzione del variare delle esigenze di mobilità. La formula consente di scegliere a noleggio in corso tra quarantacinque combinazioni di durata e percorrenza. Più precisamente, sono disponibili cinque opzioni di durata contrattuale, da ventiquattro a quarantotto mesi, e nove opzioni di percorrenza, che vanno 10.000 a 50.000 chilometri all'anno. Il risultato si traduce nella possibilità di definire formule che vanno da 24 mesi/20.000 chilometri a 48 mesi/200.000 chilometri, che sono applicabili a tutte le versioni. Queste ultime sono in vendita a prezzi che partono da 29.200 e 30.500 euro nel caso delle A3 Sportback e Sedan, da 41.500 euro nel caso delle varianti plug-in e da 33.300 euro in quello della g-tron e, infine, da 61.750 euro per la RS3.