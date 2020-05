Audi A3, formazione online per preparare i concessionari al debutto Il marchio di Ingolstadt da alcune settimane ha avviato la formazione dei dealer per accogliere negli show-room la nuova famiglia di A3. di Giulia Paganoni

2' di lettura

Non si può sbagliare. Audi non può permettersi errori per l'arrivo nei concessionari della nuova famiglia di A3. Perciò, in piena pandemia, è stata avviata la formazione digitale di addetti alle vendite e all'assistenza.

Il digitale a Ingolstadt: già si usava in tempi non sospetti

Presentata in streaming alla stampa mondiale, Audi A3 rappresenta il prossimo modello dei quattro anelli in arrivo nei concessionari. Per raccontarla nel migliore dei modi, oltre 35.000 addetti alle vendite e all'assistenza da alcune settimane stanno partecipando alla didattica digitale battezzata “central launch experience”. Un lavoro che deriva dalla pluriennale esperienza nell'utilizzo degli strumenti digitali per la formazione dei dipendenti, ricordiamo infatti che la e-tron, primo modello 100% alla spina del marchio, ha beneficiato del contributo della realtà virtuale. Un passaggio (quello della formazione digitale) che ha subito un'accelerazione in seguito alle difficili condizioni dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Audi A3: debutta il mild-hybrid da 48 Volt

Tra le novità della quarta generazione di A3 sportback è da sottolineare l'introduzione della versione mild-hybrid da 48 Volt sul 1.5 litri benzina sovralimentato da 150 cv. Un propulsore quattro cilindri che dispone anche della tecnologia cylinder on demand (disattiva due cilindri ai regimi bassi e medi). È la prima volta che questi sistemi vengono proposti su un quattro cilindri, di solito era prerogativa dei 6 o 8 cilindri. Il boost elettrico è quantificabile in 50 Nm e 12 cv erogati nelle fasi di partenza e ripresa dai regimi più bassi. Per il recupero dell'energia viene utilizzata parte della tecnologia già vista sulla e-tron: sistema frenante elettroidraulico integrato e frenata rigenerativa.

Gli ordini sono già aperti sia per la versione sportback che per la sedan e l'arrivo delle prime unità nei concessionari è previsto, rispettivamente, nel corso del secondo e del terzo trimestre del 2020.