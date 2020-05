Audi A3 già ordinabile e in consegna da fine giugno

In attesa delle prime consegne, previste a giugno, è già ordinabile la nuova A3 Sportback. La meno costosa è la 30 TDI, col diesel 2.000 cc da 116 cv che costa 29.150 euro. Servono, invece, 35.200 euro per la 35 TDI S Tronic, col diesel 2.000 cc da 150 cv. L'unica versione a benzina per il momento disponibile è la 35 TFSI, a 30.100 euro con il motore turbobenzina 4 cilindri di 1.500 cc da 150 cv. A seguire arriveranno anche la trazione integrale, le vensioni ibrido plug-in e a metano, oltre al 3 cilindri a benzina di 1.000 cc da 110 cv e alla versione mild hybrid col 1.500 cc.