Audi A3 ibrida plug-in

L'Audi A3 plug-in hybrid può essere una valida alleata alla lotta contro il caro carburanti, grazie a consumi realmente contenuti viaggiando il più possibile a batteria carica. La quarta generazione di A3 Sportback si presenta con un design marcatamente sportivo caratterizzato dalle fiancate svasate dall'andamento concavo che rappresentano un elemento stilistico inedito e da una nuova firma luminosa portata in dote dalle luci diurne dei proiettori a Led Audi Matrix. Grazie a una superiore larghezza rispetto al modello precedente, la nuova A3 offre un'abitabilità superiore. All’interno l’abitacolo è contraddistinto dalla marcata digitalizzazione: la plancia s'ispira ai modelli Audi di categoria superiore con look Black Panel e display da 10,1” di serie, cui si accompagnano comandi touch, la piattaforma d'infotainment Mib 3 caratterizzata da una potenza di calcolo dieci volte superiore rispetto alla precedente e - novità assoluta per la gamma A3 - il comando vocale intelligente. Tra le dotazioni di connettività, i servizi dell'intelligenza collettiva della flotta Audi Car-to-X grazie ai quali le vetture condividono informazioni. Ad esempio in merito all'entrata e uscita dai parcheggi fornendo stime sui posti liberi disponibili, gli avvisi di pericolo come la presenza di nebbia o ghiaccio e i limiti di velocità. Nel dettaglio la Audi A3 Sportback 40 TFSI e S tronic Business Advanced è lunga 434 cm, larga 182 cm, alta 145 cm con un bagagliaio da 280 a 1.100 litri. Nella versione 40 Tfsi e S tronic Business Advanced costa 45.050 euro con motore ibrido plug in di 1.395 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 350 Nm a 1.550 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 31 g/km. Il consumo medio è di 1.2 l/100 km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 227 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.635 kg.

