Audi A3 ibrida plug-in: ecco com'è e come va la versione phev “Tfsi e”

I programmi di marcia e-tron sono quattro: Ev (guida elettrica), auto hybrid (utilizzo intelligente della carica della batteria), battery hold (mantenimento della carica batteria), battery charge (aumenta la carica della batteria). Con la selezione di una di queste viene variata la motricità dell'auto, gestendo anche la carica della batteria. Nella prova abbiamo notato che il passaggio dal termico all'elettrico non è liscio e lineare come ci saremmo potuti aspettare.

Modalità e tempi di ricarica

Il sistema di ricarica e-tron compact (di serie) è attivabile anche da remoto mediante smartphone grazie all'app myAudi che trasferisce i servizi Audi conte su smartphone. Il sistema è costituito da un'unità di comando, un cavo di collegamento vettura (lungo 4,5 metri) e due differenti cavi d'alimentazione con connettore per prese, rispettivamente, di tipo domestico e industriale. A richiesta, Audi fornisce un connettore e un cavo per le stazioni pubbliche. La massima potenza di ricarica di si attesta a 2,9 kW in corrente alternata. Attingendo energia a un impianto domestico standard a 230 Volt, quindi senza ricorrere ad alcun adattamento infrastrutturale, è possibile ripristinare integralmente l'autonomia elettrica della vettura in cinque ore.

Leggi anche Nuova Audi A3 Sportback in prova: ecco come va la versione 35 Tdi

Servizi per la ricarica pubblica e privata

Audi ha pensato ad agevolare le soluzioni di ricarica sia in ambito pubblico che privato. Nel primo caso, il servizio Audi e-tron Charging Service garantisce la fruizione di una vasta rete di colonnine pubbliche anche a livello internazionale attraverso un unico contratto e una card.

In ambito privato, invece, ambito privato, in collaborazione con il partner Alpiq e Agn Energia, Audi propone un pacchetto “all inclusive” che prevede un sopralluogo gratuito effettuato dai tecnici specializzati, incaricati di redigere un preventivo lavori per l'installazione del sistema di ricarica, oltre all'accesso a una tariffa flat. Tale tariffa, denominata easy home charging, è proposta a 134 euro al mese (imposte escluse) per una fornitura di energia da fonti rinnovabili sino a 5.000 kWh in 12 mesi.

Le modalità di guida del drive select e recupero di energia

Tramite un tasto posto nella consolle centrale è possibile cambiare il carattere dell'auto. Anche in questo caso i programma di guida sono quattro: comfort, dynamic, efficienza e individual. Questo permettono di incidere sull'erogazione della potenza, la soglia d'interazione tra i motori, gli innesti della trasmissione S tronic e la taratura dello sterzo.