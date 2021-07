Audi A3 plug-in, 2.913 unità vendute a maggio

Ha un sistema ibrido plug-in con batterie ricaricabili dall'esterno. Il powertrain è composto da un motore 4 cilindri turbo benzina, il 1.400 TFSI da 150 cv di potenza e 250 Nm di coppia e da un propulsore elettrico con 109 cv e 330 Nm, integrato nel cambio robotizzato doppia frizione S tronic a 6 marce. Complessivamente, il sistema ibrido eroga 204 cv e 350 Nm. Spinta dal solo motore elettrico, l'Audi A3 Sportback 40 TFSI e percorre fino a 67 km con un pieno di corrente e raggiunge la velocità massima di 140 kmh. Tuttavia, quando si cercano prestazioni più elevate, entra in funzione anche il motore termico e la compatta raggiunge la velocità massima di 227 kmh, portando a termine l'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. La casa tedesca l'ha affiancata quest'anno con una seconda versione ibrida plug-in dell'Audi A3 Sportback accreditata di 245 cv e con un look decisamente più sportiveggiante.

16/21 18/21 Menu