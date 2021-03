Audi A3 Sportback

La compatta dei Quattro Anelli è proposta in due versioni ibride plug-in Tfsi e: la 40 in vendita. a prezzi che partono da 46.000 euro e la 45, di prossima commercializzazione. Queste A3 Sportback utilizzano un sistema propulsivo che include un motore a benzina turbo di 1,4 litri da 150 cavalli, ma che sfrutta due differenti unità elettriche. Quella della 40 sviluppa 109 cavalli e contribuisce a determinare una potenza complessiva di 204 cavalli, mentre quella della 45 ha 90 cavalli e innalza la potenza totale a 245 cavalli. In entrambi i casi, la batteria è agli ioni di litio ad alta densità da 13 kWh ed è ricaricabile in cinque ore dalla rete domestica. La 40 Tfsi e può marciare a emissioni zero per 67 chilometri, mentre con la 45 se ne possono coprire 61 chilometri con la 45. Sfruttando solo l'elettricità queste A3 possono raggiungere i 140 all'ora.

