Audi A3 Sportback, con Audi Value rate da 199 euro e valore futuro garantito Grazie al valore futuro garantito e al programma Audi Value, la nuova Audi A3 Sportback è offerta a 199 euro al mese. Con Audi Value noleggio il canone mensile è di 299 euro di Simonluca Pini

La nuova Audi A3 Sportback diventa ancora più interessante grazie alle formule di acquisto proposte dal costruttore dei quattro anelli. Con Audi Value si conosce sin dall'acquisto il valore futuro garantito della nuova A3. Indipendentemente che si scelga la versione 2.0 (30) Tdi 116 cavalli oppure per la variante 1.5 (35) Tfsi 150 cavalli S tronic Mhev 48V nell'allestimento Business Advanced, la rata mensile è contenuta in 199 euro. Inoltre , sino al 31 agosto 2020 Audi Italia rimborsa le prime tre rate. Con Audi Value noleggio è possibile usufruire di tutti i vantaggi di possedere un'auto senza sottostare agli oneri di gestione: bollo, assicurazione Rca, manutenzione e assistenza sono inclusi nel canone mensile di 299 euro. Sicurezza e massima personalizzazione sono i punti fermi di entrambe le soluzioni, sebbene basate su operazioni differenti: l'acquisto finanziato nel caso di Audi Value, il noleggio a lungo termine per Audi Value noleggio.

Nuova Audi A3 Sportback 2020

La novità di Ingolstadt arriva con un lungo elenco di novità, partendo dall'elevata digitalizzazione a bordo fino all'ampia offerta di propulsori. Infatti è l'unica compatta premium sul mercato proposta con cinque motorizzazioni – Tfsi, Tdi, mild-hybrid, plug-in e a metano. Offerta con trasmissioni automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti o manuale a 6 marce nelle configurazioni a trazione anteriore oppure integrale quattro, come da tradizione offre un lungo elenco di accessori in grado di accontentare anche il cliente più esigente.

Audi Value, da 199 euro al mese

Introdotto nel 2017 e scelto nel 2019 da due clienti privati su tre, Audi Value è lo strumento che rende certo il valore futuro della propria Audi. La formula prevede un anticipo e il finanziamento, grazie al valore futuro garantito Audi, solo di una parte del costo della vettura, consentendo così di contenere l'ammontare delle rate. Al temine del periodo contrattuale è possibile scegliere se sostituire l'auto, riscattarla o restituirla. Optando per Audi A3 Sportback 2.0 (30) Tdi 116 cavalli Business Advanced – a listino a 32.950 euro – e Audi A3 Sportback 1.5 (35) Tfsi 150 cavalli S tronic Mhev 48V Business Advanced – a listino a 36.100 euro – il valore futuro garantito sfiora il 60% del prezzo della vettura. Un importo particolarmente rilevante, reso possibile dall'elevato valore residuo dei prodotti Audi. Conseguentemente, è possibile guidare da subito la compatta dei quattro anelli sostenendo, in due anni, solamente il 40% del costo del veicolo, con la libertà di scegliere l'opzione finale preferita. La rata mensile di 199 euro include il piano di manutenzione Audi Premium Care per 24 mesi o 30.000 km. Come ulteriore vantaggio, sino al 31 agosto 2020 Audi Italia rimborsa le prime tre rate. La flessibilità della formula Audi Value trova conferma nella possibilità di personalizzazione della rata mensile, sulla quale influiscono l'anticipo, la durata del contratto (2 o 3 anni) e la percorrenza chilometrica annuale. Al cliente, nello specifico, è data la facoltà di scegliere tra sei soglie chilometriche in funzione delle esigenze individuali. È così possibile spaziare in un ampio range compreso tra 10.000 e 40.000 km all'anno. A richiesta, sono disponibili servizi collegati quali l'estensione di garanzia Audi Extended Warranty e prodotti assicurativi specifici.

Audi Value noleggio, da 299 euro al mese

Audi Value noleggio è la formula, destinata anche ai privati, nata sulla base dell'esperienza maturata con Audi Value ma resa ancora più smart: garantisce tutti i vantaggi di possedere nuova Audi A3 Sportback senza sottostare agli oneri di gestione. Bollo, assicurazione Rca, manutenzione e assistenza rientrano nel canone mensile. In aggiunta, per i contratti retail con durata di almeno 36 mesi, ogni Cliente beneficia dell'omaggio di tre canoni. Una soluzione che consente di pianificare in anticipo e con grande precisione le spese di gestione del veicolo. Il canone è flessibile, trasparente e può essere personalizzato per ogni esigenza. Grazie ad Audi Value noleggio è possibile guidare per tre anni e 45.000 km Audi A3 Sportback 2.0 (30) Tdi 116 cv Business Advanced e Audi A3 Sportback 1.5 (35) Tfsi 150 cv S tronic Mhev 48V Business Advanced a fronte di un canone mensile contenuto in 299 euro. Comprensivo d'immatricolazione, IPT, tre anni di soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24, tre anni di bollo, cambio pneumatici, tre anni di RCA e tre anni (o 45.000 km) di manutenzione ordinaria – in base al programma Audi Premium Care – e straordinaria. Servizi il cui valore complessivo eccede il 60% dell'anticipo versato: quest'ultimo passa così da un ammontare nominale di, rispettivamente, 7.621 e 6.778 euro a una spesa reale di circa 3.000 euro. Da considerare ancor più contenuta tenendo conto dei tre mesi di canone omaggio.