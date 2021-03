Audi A3 Sportback, aumentata la percorrenza in Ev

Grazie a una batteria da 13 kWh, la Sportback ricaricabile dichiara fino a 67 km in elettrico, aumentando sensibilmente le percorrenze a emissioni zero. La versione 40 TFSI e conta su 204 cv di sistema, quest'ultimo è composto da un 1.400 cc TFSI da 150 cv e 250 Nm che fa squadra con un motore elettrico da 80 kW e 330 Nm e con il cambio doppia frizione S tronic a sei rapporti. Le prestazioni: 0-100 kmh in soli 7,6 secondi e una velocità di punta di punta di 227 kmh, mentre per quella in elettrico è di 140 kmh. Prezzi da 32.000 euro.